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陸專家警告：血漿療法有風險 宣稱療效還太早

中央社 / 台北15日電

中國近期援引抗SARS經驗，為武漢肺炎重症病患注射康復者血漿，宣稱患者接受治療後，症狀明顯好轉；但專家警告，這類療法仍存在人體排斥等風險，雖值得研究，但宣稱具有療效還太早。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）迄今未開發出有效的治療藥物。武漢金銀潭醫院院長張定宇13日在湖北省疫情防控工作新聞發布會表示，康復患者體內有大量的綜合抗體對抗病毒，醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸入，目前已顯示出初步效果。

據新京報報導，這種特殊免疫血漿製品是由康復者捐獻、含高效價病毒特異性抗體的血漿，經過病毒滅活處理，並對抗2019冠狀病毒中和抗體、多重病原微生物檢測後製備而成，用於危重患者的治療。

不過，報導引述多名臨床醫學專家、合理用藥專家及業內人士表示，這種療法雖然原理上可行，值得探索，但存在風險，是「沒有辦法的辦法」，此時對外宣稱這是有效治療方法，為時太早。

中國資深疫苗專家陶黎納指出，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發期間，也曾嘗試過使用康復者的血清進行治療，但對於治療效果，沒有明確文獻佐證。

他表示，每個康復者體內產生的抗體量並非同等水準，「如果抗體量不足，使用後可能會產生不良效果。如果抗體量過多，也會產生浪費」，其中還有很多研究要做。

北京宣武醫院血液科主任蘇力則表示，過去在治療B型肝炎、愛滋病（AIDS）等疾病時，也曾嘗試過這種方法，但幾乎沒有成功案例。「有時，就算體內有了抗體也不一定會有效，因為還會遇到很多抗體清除不了的東西，這就是人為何還會因病死亡的原因」。

他也提到，別人的抗體進入自身後，並不會一直存活，而且「自身免疫系統是否會產生對抗外來抗體的抗體等，還有很多複雜的問題需要實驗證明」。

一名疫苗製劑業界人士也坦言，這種方法是「沒有辦法的辦法，是對重症患者的一種嘗試，普通患者並不需要和建議使用」。另外，在輸入治癒者血清的同時，是否會將病毒一同輸入，仍然未知。

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