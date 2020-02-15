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「行業特殊」春節未停工 重慶一鈦業公司爆聚集感染封廠

世界日報 / 中國新聞組╱北京15日電
慶孫鋼企復工發生聚集性疫情嚴重事件，已封樓隔離。 中國新聞社

一份緊急通知14日在網上流傳，該通知稱10日重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司「由於復工後未嚴格按照市疫情管控要求進行管理，發生一起聚集性疫情嚴重事件，該公司兩例確診，一例無症狀陽性感染者，造成131人密切接觸」。但巴南區管委會稱，涉事企業因行業性質特殊，春節期間未停工，目前已被封鎖隔離。

每日經濟新聞報導，該通知落款為大足工業園區管理委員會，該管委會相關人士證實確有其事稱，「這是區裡面發的文件，我們這邊接的領導的一個批示單，所以發了這個通知」；目前攀鋼重慶鈦業公司已經整個封鎖隔離，所在的巴南區麻柳沿江開發區正加強企業排查。

不過，據攀鋼釩鈦重慶鈦業公眾號1月27日、2月2日、2月4日、2月7日所發布的信息，其生產作業區崗位在春節期間仍在生產。配圖顯示，作業人員均戴口罩，進廠區前則有測量體溫等程序。

新京報也引述攀鋼重慶鈦業公司所在地的巴南區麻柳沿江開發區管委會辦公室一名工作人員表示，確實有兩人確診新冠病毒肺炎。他強調：「復工後發生疫情的說法不準確，該企業由於行業性質特殊，須連續生產，春節期間未停工，也就不存在所謂的復工。」

慶孫鋼企復工發生聚集性疫情嚴重事件，已封樓隔離。 取自每日經濟新聞

另據新華網報導，隨著疫情持續，重慶市也公布多起確診的典型案例。

這些案例包括不戴口罩，和確診患者同乘一輛公交車被感染；與武漢回重慶的同學吃火鍋、打麻將，隔一天後去親戚家串門致一家六人被感染；叫從湖北回來的親戚到家裡吃飯，一家人都被確診；調查過程中故意隱瞞接觸者信息，引起疾病進一步傳播；出現症狀到診所輸液，造成診所其他病人被傳染；出現症狀後繼續上班，傳染其他十個人等。

據報導，還有一例是居家隔離，出現症狀時家人已被感染。專家表示，居家醫學觀察時，除必須單間隔離外，密切接觸者及其家人一定要高度警惕，一定不能外出，並按照醫務人員的指導進行隔離，確保密切接觸者同其他人不被傳播。

此外，廣東疾控中心也披露一個真實案例。一名男士最近確診感染新冠肺炎，但他並沒明顯外出接觸史，也沒到過農貿市場。隨後調查發現，他與另一位感染者是樓上樓下的鄰居，很有可能因同乘電梯感染。

以上案例都真實發生在民眾身邊，危險離大家並不遙遠。

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