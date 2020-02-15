快訊

直播／疫情指揮中心召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

香港康美樓疫情結束 住戶可返家

中央社 / 香港15日電
香港「康美樓事件」一度引起2019年冠狀病毒疾病大爆發的恐慌。 法新社

香港「康美樓事件」一度引起2019年冠狀病毒疾病大爆發的恐慌，但經檢疫後，101名住客證實並無感染病毒，今天可以回家。

香港衛生署衛生防護中心昨晚公布，青衣長康邨康美樓「A07」單位的101名住客經病毒測試後，全部樣本呈陰性，也就是沒有感染。

同時，食物環境衛生署及房屋署已為康美樓所有「A07」單位進行清潔及消毒，也檢查了各住所的排氣管，所有住戶可於今天離開檢疫中心並獲安排返回居所。

防護中心表示，將會繼續追蹤康美樓4宗確診病患的接觸者。

政府衛生部門11日凌晨公布，本地有3人確診感染2019年冠狀病毒，其中兩人同住康美樓，首名75歲男患者於1月30日發病，稍後發病的是62歲女患者。

其後，女患者的兒子和媳婦也確診感染了病毒。

據公布，男患者居於高樓層，女患者居於低樓層，兩人的住所相距10層樓，但門牌同屬「A07」單位。為此，醫學專家不排除病毒由首名患者的住所排糞管傳播病毒，原因是同一門牌的單位連接同一排糞管、化糞池。

2003年初，香港爆發「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS），九龍大型住宅區淘大花園的「災情」十分嚴重，有300多人集體感染，源頭則來自E座的超級帶菌者，病毒經由排糞管等管道傳播。

康美樓個案令政府及醫學專家一度擔心長康邨會否重演當年淘大花園的疫情。事發後，當局馬上安排康美樓全部「A07」單位住戶到檢疫中心接受隔離監察。

新冠肺炎 COVID-19 香港
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

慰問烏來檢疫所人員 侯友宜：居家檢疫愈來愈多人

台商居家檢疫擅自外出 高雄衛生局開罰15萬

殘忍！20幾隻寵物被從香港高樓往外丟致死、重傷

不到十人日夜趕工 衛福部7天開發入境檢疫系統

相關新聞

復工潮來臨 中國城市開啟「無接觸」科技防疫

2月中旬，中國大型城市漸漸迎來複工潮，城市交通樞紐、校園社區等的疫情防控面臨一場「大考」，各城市都開啟用科技防控措施。

武漢7咖啡師冒險開店 為前線醫護送上8千杯最暖咖啡

在武漢封城的23天裡，有一家本地咖啡館堅持每天給醫護人員免費做咖啡。迄今為止製作總量超過8000杯。自動請願來的7位咖啡師，為了這件看似微小的事聚集在一起。

看著運屍車把兒子載走 老婦哭喊「我兒啊」悲痛跳腳

武漢身為新冠肺炎（COVID-19）的重災區，疫情發展情況持續受到全球各地的關注。近日在社群媒體Twitter上流傳一段影片，一名母親眼睜睜看著死去的兒子被抬上搬運車離去，老婦人淒厲的哭喊聲讓聽到的民眾心都碎了。儘管無法從影片中確認該名患者是否因感染新冠肺炎離世，搬運屍體的工作人員將使用過後的手套隨手仍在路邊垃圾桶的舉動，仍受網友質疑處理不當。

全球疫情地圖／埃及1例確診非洲首例 各地新冠肺炎疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

「行業特殊」春節未停工 重慶一鈦業公司爆聚集感染封廠

一份緊急通知14日在網上流傳，該通知稱10日重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司「由於復工後未嚴格按照市疫情管控要求進行管理，發生一起聚集性疫情嚴重事件，該公司兩例確診，一例無症狀陽性感染者，造成131人密切接觸」。但巴南區管委會稱，涉事企業因行業性質特殊，春節期間未停工，目前已被封鎖隔離。

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

新冠肺炎吹哨者李文亮去世，引發中國內部極大的迴響，台灣醫師發現李文亮生前的照片，在N95口罩那之外又加了一層一般口罩，與...

降低新冠肺炎死亡率 陸官方：盡早使用有創呼吸機

針對新冠肺炎重症及危重症患者的診療方案問題，大陸國家衛健委醫政醫管局副局長焦亞輝上午表示，最近重點在有創呼吸機的使用，要...

中國研製新冠肺炎病毒試劑盒 15分鐘內確診

中國廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室昨天宣布，由中國工程院院士鍾南山指導研發出的「新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒...

王毅：新冠肺炎疫情總體得到控制

大陸外交部長王毅接受路透專訪時表示，新冠肺炎疫情總體上得到控制。

湖北以外新增新冠肺炎病例11連降

據大陸國家衛健委最新統計顯示，截至昨24時，大陸全國除湖北省以外地區，新增確診新冠肺炎病例221例，連續第11日呈下降態...

防範疫情延燒 北京下令返京須先隔離14天

北京市政府今天要求結束假期返回北京的民眾實施自我隔離14天，以防止俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19...

香港一場海鮮飯局 六人中鏢

香港衛生署及醫院管理局昨表示，截至十四日下午四時卅分，香港新增三例新冠肺炎確診病例，累計確診達五十六例，其中一名確診病患曾與康美樓確診患者用餐，目前已確定該飯局中有六人確診感染。

熱門新聞

窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

包機破局幕後／知情人士：陸方變卦 要求一次運回千人

女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等她居家檢疫

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

居家檢疫卻搞失聯！惡意留業者客服電話 北市今公布3人姓名

全球疫情地圖／埃及1例確診非洲首例 各地新冠肺炎疫情一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。