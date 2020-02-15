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復工潮來臨 中國城市開啟「無接觸」科技防疫

香港01 / 林瑾
1月23日，中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院）信息、門診部等部門聯合專業技術團隊，改裝出無接觸式多功能自助終端設備。（中新社）

2月中旬，中國大型城市漸漸迎來複工潮，城市交通樞紐、校園社區等的疫情防控面臨一場「大考」，各城市都開啟用科技防控措施。

據中新網2月14日報導，隨著一些大型城市復工潮的來臨，為了進一步防控疫情，北京上海深圳等城市已經開啟「無接觸」科技防疫。

在北京首都機場3號航站樓站，AI智慧防疫解決方案區域通行模塊已投入使用大概2周了。從該航站樓出發至地鐵入口，當旅客在安檢機前走過時，系統會自動檢測體溫並反饋到顯示屏上，如果旅客體溫超過37.3°C，系統還會產生聲光和彈窗提示。此外，如果旅客在進入地鐵安檢通道時未佩戴口罩，系統也會自動識別並提醒。

上海浦東國際機場T1和T2航站樓、停車場等區域，部署了18套5G熱成像體溫監測設備，自2月12日起正式啟動。5G熱成像測溫系統適用於公共區域室內紅外體溫遙測，通過體溫與黑體輻射比對，應用5G網路無線傳輸，可以在1米至10米範圍內，非接觸式地快速檢測個體的體溫，在發現異常體溫時能自動通過聲光進行提醒。

在學校、醫院、企業等城市重要場所，開始推出非接觸式遠距離紅熱測溫方式。人員經過熱成像攝像頭前面時，電腦屏幕上可以實時顯示每個人的體溫「色彩」，一旦捕捉到發熱高溫點，系統會自動以聲光提醒的方式通知工作人員及時處理。

與此同時，在深圳市南山區登良社區黨群服務中心，AI智慧防疫解決方案的區域通行模塊也已完成部署。

這些「無接觸」的防疫方式，才剛開始在各大城市局部出現。伴隨「復工潮」的到來，「無人」的科技助力顯得尤為重要。

據瞭解，自2月3日至2月12日，除湖北省外中國新增病例已經連續8日下降。對此，中國首席流行病學專家、中國衛健委高級別專家組成員曾光表示，疫情下降的拐點已經出現，還潛藏著上升的拐點。

中國工程院院士鍾南山2月11日則表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在2020年2月中下旬出現。至於拐點，要看二次返程情況。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】觀察站：鍾南山的「誤判」與一推再推的「疫情拐點」

【武漢肺炎】重慶有企業復工後發生聚集性疫情　已封樓隔離

文章授權轉載自《香港01》

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