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看著運屍車把兒子載走 老婦哭喊「我兒啊」悲痛跳腳

聯合新聞網 / 綜合報導
老婦人無法接受已離世的兒子就這樣被抬走，悲痛地直跳腳。圖/Twitter

武漢身為新冠肺炎COVID-19）的重災區，疫情發展情況持續受到全球各地的關注。近日在社群媒體Twitter上流傳一段影片，一名母親眼睜睜看著死去的兒子被抬上搬運車離去，老婦人淒厲的哭喊聲讓聽到的民眾心都碎了。儘管無法從影片中確認該名患者是否因感染新冠肺炎離世，搬運屍體的工作人員將使用過後的手套隨手扔在路邊垃圾桶的舉動，仍受網友質疑處理不當。

影片一開始，就伴隨著遠方陣陣的哭喊聲，4名身穿防護衣的工作人員抬著一具遺體從民宅中走出來。接著一名老婦人也跟著出來，目送兒子遺體被抬上搬運車的她，放聲哭喊「我兒啊」，情緒崩潰、不斷跺腳的畫面讓旁人看了都十分不捨。

影片的拍攝者似乎是同社區的住戶，從高處目睹這一幕，僅低聲說了一句「完了」。他將這段影片Po在Twitter上，並提到「外界對武漢知之甚少，此時此刻，必須將武漢真實的情況告訴世人。救助車已經改裝成運屍車，而這輛車裡面已經塞滿了屍體。」網友看了紛紛留言表示，「這哭聲聽了心裡真不舒服」、「肝腸寸斷」、「很了很久，實在揪心」。

不過影片中一名身穿防護衣的工作人員，在搬運完遺體後，將使用過的手套隨手扔在路邊垃圾桶的舉動，受到不少網友質疑：「手套就這樣扔在垃圾桶裡？不用消毒處理嗎？」。儘管無法從影片中確認，該名患者是否因感染新冠肺炎離世，但當地正值疫情高峰期，各地確診案例亦直線攀升，人心惶惶，哪怕是一個小動作都會引起民眾恐慌。

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