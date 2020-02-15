中國研製新冠肺炎病毒試劑盒 15分鐘內確診

中國廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室昨天宣布，由中國工程院院士鍾南山指導研發出的「新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒」，僅需採樣一滴血，即可在15分鐘內憑肉眼觀察是否確診。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，根據中新社報導，由鍾南山指導，廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室聯合多個單位研發的新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，目前已初步完成實驗室和臨床測試。

這個試劑盒運用膠體金免疫層析技術，採用間接法檢測新型冠狀病毒的IgM抗體，僅需採樣一滴血，就可在15分鐘內憑肉眼觀察檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍，仍能檢測出陽性反應。

與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，新研發的試劑盒，能夠化解現有檢測技術受到人員、場所的限制，縮短檢測時間，便於疑似病例的迅速確診，以及密切接觸人群的現場篩查。

報導說，在取自湖北、廣州600多份臨床樣本的檢測實驗中，以試劑盒檢測而呈現的IgM陽性反應，與臨床診斷結果「高度吻合」。目前科研用試劑盒樣品已大批送交湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生單位，並與核酸檢測等技術，共同運用於病毒篩檢。

據中國國家衛生健康委員會今早通報，2月14日，中國大陸2019年冠狀病毒疾病死亡病例新增143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。