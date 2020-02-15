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中國新冠肺炎累計1523死 新增確診2641例

中央社 / 台北15日電

中國國家衛生健康委員會今早通報，2月14日，新冠肺炎新增死亡病例143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。

據通報，2月14日，中國大陸新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例2641例，比13日新增的5090例，減少約48%。新增重症病例849例，新增疑似病例2277例。

14日新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重慶各1例），比13日略增22人。當日新增治癒出院病例1373例，解除醫學觀察的密切接觸者3萬81人。

據通報，截至14日午夜，大陸現有確診病例5萬6873例（其中重症病例1萬1053例），累計治癒出院病例8096例，累計死亡病例1523例，累計報告確診病例6萬6492例，現有疑似病例8969例。

目前累計追蹤到密切接觸者51萬3183人，尚在醫學觀察的密切接觸者16萬9039人。

據通報，湖北省14日新增確診病例2420例（武漢1923例），新增治癒出院病例912例（武漢486例），新增死亡病例139例（武漢107例），現有確診病例4萬8175例（武漢3萬4289例），其中重症病例1萬152例（武漢8335例）。

湖北累計治癒出院病例4774例（武漢2502例），累計死亡病例1457例（武漢1123例），累計確診病例5萬4406例（武漢3萬7914例）。新增疑似病例1216例（武漢507例），現有疑似病例5534例（武漢2265例）。

據通報，截至14日午夜，香港特別行政區累計確診56例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例）。

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