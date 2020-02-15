湖北新冠肺炎累計1457死 新增確診減半

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，湖北省自上月起「封省」，致超過2000名港人滯留當地。記者召開記者會，表示希望盡快盡力安排在外港人回港。政制及內地事務局局長聶德權稱，當局共接獲1100宗求助，分布在省內30多個城市，已經為90人送藥。不過記者多番追問何時安排滯留湖北的港人返港，但聶德權並無交出時間表和具體方案，僅表示本港要有足夠容量的檢疫地點，會整體協調，盡快規劃，適時啟動。

2020-02-14 20:42