滯留湖北港人何時能回家？ 港政務官未提時間表

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國，湖北省自上月起「封省」，致超過2000名港人滯留當地。記者召開記者會，表示希望盡快盡力安排在外港人回港。政制及內地事務局局長聶德權稱，當局共接獲1100宗求助，分布在省內30多個城市，已經為90人送藥。不過記者多番追問何時安排滯留湖北的港人返港，但聶德權並無交出時間表和具體方案，僅表示本港要有足夠容量的檢疫地點，會整體協調，盡快規劃，適時啟動。

本港檢疫措施九成飽和

政制及內地事務局局長聶德權稱，現時湖北有超過2000名港人，當局共接獲1100宗求助，分散在省內30多個城市，部份在偏遠地方，如恩施、十堰，多數為探親港人。當局已經安排為90名需要藥物的人士送藥，現已兩批藥物已分別送抵予30人，第五批藥物正在運送途中。有非政府機構開設情緒諮詢熱線，亦提供在線醫生等方法。

他又稱，政府一直評估返港安排，考慮公共衛生風險，與不同部門規劃，尋求切實及可執行的方案。他指出，除了要處理回港途中避免交叉感染等細節安排，也要有足夠容量的檢疫地點。由於身在湖北港人人數眾多、安排返港將需分批進行。他指出，現時本港檢疫中心用量約為九成，已經接近飽和，因此希望地區人士配合，令政府盡快有檢疫地點，政府便會同內地部門跟進，盡快啟動返港方案。

無答任何具體措施

林鄭月娥在記者會開場就用幻燈片展述，港府會盡力盡快安排在外港人回港，不過多位記者追問林鄭月娥或聶德權，有何具體方案或時間表，讓滯留湖北的港人回港，而一開始在湖北的港人無感染，目前已經有十人港人，是否風險愈來愈高。但聶德權均重複回答「整體協調、盡快規劃、適時啟動」，並無拋出任何時間表，以及如何安排當地交通、避免交叉感染、安排包機或高鐵等任何具體措施。

10港人湖北確診

政制及內地事務局前日（12日）公布，有10名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，他們分別來自三個家庭。確診的三個家庭分別為一個四人家庭，全部確診，涉及兩男兩女，年齡由24歲至65歲，由駐武漢辦事處安排入住武漢的醫院；第二個四人家庭，中三人確診，涉及兩男一女，年齡由36歲至62歲，駐武漢辦事處安排其中兩人入住武漢的醫院，其餘一人自行安排入院；最後一個三人家庭全部確診，涉及兩男一女，年齡由12歲至48歲，自行安排入住恩施的醫院，他們並無向特區政府求助。

新冠肺炎疫情擴散，全國戒備。廣東全省規定出入公共場所要戴口罩，廣州地鐵內，有人錯誤戴上呼吸機面罩。 香港01記者勞顯亮／攝影

2月14日林鄭月娥率領多位局長見記者。 香港01記者盧翊銘／攝影

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文章授權轉載自《香港01》