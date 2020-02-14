香港新冠肺炎新增3例 累計確診56人
香港今天公布新增3人感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。截至目前，香港累計有56起2019年冠狀病毒疾病確診病例。
香港醫院管理局總行政經理何婉霞下午在防疫記者會上公布上述最新數據。56名患者中，至今有1人死亡、1人治癒出院、5人危殆、4人嚴重。
綜合醫管局近日來的公布，本地病例大都是輸入性感染或與親友交叉感染，少數病例感染源頭不明。
由於疫情仍然嚴峻，衛生當局和醫學專家目前正致力防止病毒在社區大規模爆發，但目前還沒有出現這種情況。
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