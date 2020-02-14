快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

香港新冠肺炎新增3例 累計確診56人

中央社 / 香港14日電
香港今天公布新增3人感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。 美聯社

香港今天公布新增3人感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。截至目前，香港累計有56起2019年冠狀病毒疾病確診病例。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞下午在防疫記者會上公布上述最新數據。56名患者中，至今有1人死亡、1人治癒出院、5人危殆、4人嚴重。

綜合醫管局近日來的公布，本地病例大都是輸入性感染或與親友交叉感染，少數病例感染源頭不明。

由於疫情仍然嚴峻，衛生當局和醫學專家目前正致力防止病毒在社區大規模爆發，但目前還沒有出現這種情況。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鎧勝更正1月營收 大陸子公司逐步復工中

酒測恐傳染新冠肺炎 警政署下令員警不要探頭進車窗

肺炎疫情砍單太嚴重 日月潭青年活動中祭長住優惠

新冠肺炎第一線拉警報 我國三名診所醫師在家隔離中

相關新聞

武漢的「醫療人力消耗戰」：中國醫護1,716名感染，6人死亡

「1個半月的疫情，大批醫生、護理師在隔離病房中倒下。」新型冠狀病毒的中國疫情，目前正進入防疫重整的關鍵階段。中國官方主張，除了湖北以外的其他疫區，疫情擴散的速率明顯趨緩。但根據中國國務院在2月14日所做出的最新統計，從2019年12月開始至今，全中國已知1,716名醫務人員感染，包括「吹哨醫生」李文亮在內，至少6名醫護人員因病死亡。目前中國各省城縣市，已陸續接到「醫事動員命令」，要向以武漢市為首的湖北省疫區，持續從後方增補「醫護人力」，但究竟官方口中的「戰疫」聖戰還要多久才會勝利？各方醫護也只能硬著頭皮上陣搏命。

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港確診人數達56例 新增患者曾與康美樓確診患者聚餐

今日下午香港衛生署及醫院管理局就新冠肺炎感染病例的最新情況舉行簡報會，宣布截至14日下午4點30分，香港新增3例新冠肺炎...

香港新冠肺炎新增3例 累計確診56人

香港今天公布新增3人感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。截至目前，香港累計有56起2019年冠狀病毒疾病確診...

北京四世同堂家庭染新冠肺炎 九人患病

新冠肺炎蔓延全大陸，北京市疾病防預防控制中心副主任龐星火通報一起四世同堂家庭的聚集性疫情，3名親戚從武漢探京，拜訪北京一...

美官員批陸通報新冠肺炎疫情不透明 陸外交部：川普曾讚賞

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，陸方在目前疫情的情況通報上缺乏透明，對此大陸外交部發言人耿爽...

花9天母才確診染新冠肺炎 女兒：在咳嗽聲中等待確診

張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測才讓母親得到住院治療。在此之前，他們在滿是咳嗽病人及其親屬的候診室等了9天，一家教室大小的候診室最多曾擠了60個人。張宏文在接受德國之聲電話採訪時說...

陸異議人士艾未未諷新冠病毒：中國製造最響亮牌子

中國藝術家、異議人士艾未未日前接受BBC節目專訪，談到流亡他鄉的生活，譴責中國政治體制，並表達對歐洲移民問題的擔憂。艾未未還稱，新型冠狀病毒是「中國製造」裡最響亮的牌子。

觀察站／穩政治救經濟 先除「官狀病毒」

中共13日摘掉了湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強的烏紗帽，換上號稱「習家軍」的應勇及「作風硬派」的王忠林，許多中國網友的第一個反應是「中央終於出手了！」、「早該這麼做了！」、「如果早點這麼做，也許新型冠狀病毒肺炎疫情不會這麼嚴重。」

新冠肺炎出現第四代病例 專家憂防控難度加大

新冠肺炎已在中國重慶、湖南等地出現第四代病例，其中湖南一名男子一人傳給17人，最後兩例感染者即為第四代病例。專家說，這顯...

大陸染新冠肺炎醫務人員1716名 其中6人死亡

大陸國家衛健委副主任曾益新今日表示，抗疫當前一線醫務人員工作繁重，截至11日24時，大陸醫務人員新冠肺炎確診病例1716...

用康復者血漿抗疫有奇效？中國生物稱11例治療效果顯著

「用康復者特異血漿，已有11例確診重症病人治療效果顯著。」A股上市公司國藥中國生物，宣稱從新冠肺炎康復者血漿中已檢測出高...

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

居家檢疫卻搞失聯！惡意留業者客服電話 北市今公布3人姓名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。