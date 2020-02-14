快訊

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

陸異議人士艾未未諷新冠病毒：中國製造最響亮牌子

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電

中國藝術家、異議人士艾未未日前接受BBC節目專訪，談到流亡他鄉的生活，譴責中國政治體制，並表達對歐洲移民問題的擔憂。艾未未還稱，新型冠狀病毒是「中國製造」裡最響亮的牌子。

法廣引述BBC報導，艾未未接受BBC時政談話類節目《HARDtalk》專訪時認為，英國政府允許華為有限度參與5G網路建設是目光短淺之舉。他還批評中國政府刻意隱瞞肺炎疫情，造成擴散，使新型冠狀病毒成為「中國製造」裡最響亮的牌子。

報導說，艾未未否認自己背叛了國家，但他認為自己有生之年不會回到故土。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

受新冠肺炎疫情波及 2020 IRONMAN 鐵人三項賽延至9月

新冠肺炎衝擊 新北批發業者開第一槍申請無薪假半個月

影／日本新冠肺炎疫情擴大？確診者分布圖一覽

新冠肺炎出現第四代病例 專家憂防控難度加大

相關新聞

武漢的「醫療人力消耗戰」：中國醫護1,716名感染，6人死亡

「1個半月的疫情，大批醫生、護理師在隔離病房中倒下。」新型冠狀病毒的中國疫情，目前正進入防疫重整的關鍵階段。中國官方主張，除了湖北以外的其他疫區，疫情擴散的速率明顯趨緩。但根據中國國務院在2月14日所做出的最新統計，從2019年12月開始至今，全中國已知1,716名醫務人員感染，包括「吹哨醫生」李文亮在內，至少6名醫護人員因病死亡。目前中國各省城縣市，已陸續接到「醫事動員命令」，要向以武漢市為首的湖北省疫區，持續從後方增補「醫護人力」，但究竟官方口中的「戰疫」聖戰還要多久才會勝利？各方醫護也只能硬著頭皮上陣搏命。

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

花9天母才確診染新冠肺炎 女兒：在咳嗽聲中等待確診

張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測才讓母親得到住院治療。在此之前，他們在滿是咳嗽病人及其親屬的候診室等了9天，一家教室大小的候診室最多曾擠了60個人。張宏文在接受德國之聲電話採訪時說...

陸異議人士艾未未諷新冠病毒：中國製造最響亮牌子

中國藝術家、異議人士艾未未日前接受BBC節目專訪，談到流亡他鄉的生活，譴責中國政治體制，並表達對歐洲移民問題的擔憂。艾未未還稱，新型冠狀病毒是「中國製造」裡最響亮的牌子。

觀察站／穩政治救經濟 先除「官狀病毒」

中共13日摘掉了湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強的烏紗帽，換上號稱「習家軍」的應勇及「作風硬派」的王忠林，許多中國網友的第一個反應是「中央終於出手了！」、「早該這麼做了！」、「如果早點這麼做，也許新型冠狀病毒肺炎疫情不會這麼嚴重。」

新冠肺炎出現第四代病例 專家憂防控難度加大

新冠肺炎已在中國重慶、湖南等地出現第四代病例，其中湖南一名男子一人傳給17人，最後兩例感染者即為第四代病例。專家說，這顯...

大陸染新冠肺炎醫務人員1716名 其中6人死亡

大陸國家衛健委副主任曾益新今日表示，抗疫當前一線醫務人員工作繁重，截至11日24時，大陸醫務人員新冠肺炎確診病例1716...

用康復者血漿抗疫有奇效？中國生物稱11例治療效果顯著

「用康復者特異血漿，已有11例確診重症病人治療效果顯著。」A股上市公司國藥中國生物，宣稱從新冠肺炎康復者血漿中已檢測出高...

陸確診近6.4萬 湖北新增4823例

中國大陸新冠肺炎疫情持續升溫，累計至昨晚12時，中國確診病例逾6.38萬例，不含港澳，造成1380人死亡。昨天新增的5090例確診病例中，疫情重災區湖北新增4823例，其中含臨床診斷病例3095例。

「不怕鬼、有力氣」網傳武漢殯儀館急徵屍體搬運工 高薪引議論

新冠肺炎（COVID-19）疫情在大陸爆發後蔓延到全世界，自發生至今，大陸確診病例已累積到63851例，逾1380人死亡，情況相當嚴重。之前收治病患的武漢火神山醫院開出高薪招聘清潔人員，消息一出讓許多人驚訝不已，如今大陸又出現徵人訊息，但這次不是清潔員，而是殯儀館急需「屍體搬運工」，並開出4小時4000元人民幣（約新台幣1萬7千元）的薪資，徵才訊息轉貼到PTT上也引來網友議論紛紛。

又一地！湖北孝感市雲夢縣 實施戰時管制

繼湖北省十堰市張灣區發佈全大陸首個「戰時管制令」，孝感市大悟縣13日宣佈跟進，孝感市雲夢縣今日也宣佈實施戰時管制令，加上...

大陸小孩天真說「裡面有好多屍體」 37秒影片掀起熱議

新型冠狀肺炎疫情嚴峻，大陸各地升級防疫措施，目前大陸確診病例共63851起，多達1380人死亡，而近日在推特上，一則37秒影片引起網友討論，影片中穿著防護衣的工作人員將一具屍體抬上車，車內也是滿滿的屍體，住在高樓層的小孩見到此畫面，不停喊著「媽媽，裡面還有好多屍體」，這則短片讓網友半信半疑，意外掀起論戰。

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣女性不治

菲律賓對台灣人實施旅行禁令 杜特蒂拒絕解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。