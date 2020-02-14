陸異議人士艾未未諷新冠病毒：中國製造最響亮牌子

中國藝術家、異議人士艾未未日前接受BBC節目專訪，談到流亡他鄉的生活，譴責中國政治體制，並表達對歐洲移民問題的擔憂。艾未未還稱，新型冠狀病毒是「中國製造」裡最響亮的牌子。

法廣引述BBC報導，艾未未接受BBC時政談話類節目《HARDtalk》專訪時認為，英國政府允許華為有限度參與5G網路建設是目光短淺之舉。他還批評中國政府刻意隱瞞肺炎疫情，造成擴散，使新型冠狀病毒成為「中國製造」裡最響亮的牌子。

報導說，艾未未否認自己背叛了國家，但他認為自己有生之年不會回到故土。