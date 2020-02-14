觀察站／穩政治救經濟 先除「官狀病毒」

中共13日摘掉了湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強的烏紗帽，換上號稱「習家軍」的應勇及「作風硬派」的王忠林，許多中國網友的第一個反應是「中央終於出手了！」、「早該這麼做了！」、「如果早點這麼做，也許新型冠狀病毒肺炎疫情不會這麼嚴重。」

有媒體認為這次的人事異動毫無徵兆，其實從中共中央宣布的時間點，可看出端倪。

先是12日，被形容「神隱」的中國國家主席習近平現身主持中共中央政治局常務委員會會議並表示，疫情防控工作到了「最吃勁的關鍵階段」。

同日，前幾天剛「空降」武漢的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新也提出「打好武漢保衛戰要發起總攻」。再加上之前王賀勝接任湖北省委常委，及這次「湖北F4」中換了兩人，中共中央藉此吹號發起「抗疫總決戰」的意味不言可喻。

只是抗疫需要專家，但這次人事布局，來的幾乎都是政法系統出身的幹部，外界普遍認為，這又透露了抗疫作戰的「政治味」。

此前，被稱為「疫情吹哨人」的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於7日過世，在中國內部及外媒掀起了言論自由的聲浪，眼看著媒體及人權團體的步步「逼宮」，已逐漸搧動中國輿論，中共中央此時出手，頗有塑造「揮動改革大旗」的形象，並形成「上下一心」帶動全民抗疫，以轉移焦點「止血」的風向。

只是早在去年疫情傳出之初，地方上就有質疑湖北、武漢主要幹部輕忽疫情是失職，應撤換這批「官狀病毒」的聲音，隨著國內外媒體紛紛箭指「湖北F4」，四人的位子仍穩穩坐著。如今在「決戰期」陣前換將，換的又是外界所稱「習家軍」的自己人，顯然中央有備而來，因為「既是愛將，就不會送他去當砲灰」。

習近平能否在對抗「冠狀病毒」及「官狀病毒」上都有所斬獲，穩固政治地位並成功挽救中國經濟，正如他自己在中共中央政治局常務委員會議上所說，這「既是一次大戰，也是一次大考」。