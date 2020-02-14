新冠肺炎出現第四代病例 專家憂防控難度加大

新冠肺炎已在中國重慶、湖南等地出現第四代病例，其中湖南一名男子一人傳給17人，最後兩例感染者即為第四代病例。專家說，這顯示傳染鏈條延長，防控難度進一步加大。

世界衛生組織（WHO）2月11日已將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

綜合重慶日報和騰訊網報導，據重慶市衛生健康委員會，截至13日零時，重慶累計報告確診病例518例，死亡3例，新增病例中除了第三代感染病例明顯增加，更首次出現2起第四代感染病例。

出現第四代感染病代表病毒在第一例感染者後，出現3次人際間的病毒傳播。

報導說，要證明病毒具備持續人傳人能力，至少需要出現三代以上的人際傳播。這次新冠病毒傳播的第一代感染者是指在武漢華南海鮮批發市場內的感染者；第二代感染者是被第一代感染者傳染的武漢人或去過武漢的外地人。

第三代感染者本身沒去過武漢，但被離開武漢的人士傳染；第四代感染者則是中國各地受第三代感染者傳染的患者。

湖南就出現一名感染者傳染給17人的例子。

這名楊姓男性患者1月10日前往武漢探親，自稱期間接觸過有類似感冒症狀者；1月14日回到湖南的當晚曾與友人暢聊40分鐘，15日雖有頭痛和低燒現象，但還是赴宴和宵夜，16日症狀加重，20日就診，23日確診。

楊男確診後，疾控專家對與他的密切接觸者進行了追蹤和流行病學調查。這些密切接觸者共352人，涉及2省3市10個縣區，最後確認了17例病例，其中包括曾與楊男直接接觸的第三代感染者，以及再經由第三代病例傳染的第四代患者。

專家擔心，這次疫情傳染鏈條延長，將使疫情防控難度進一步加大。

湖北省是這次疫情重災區，為防止第二、三代傳播，當地十堰市張灣區12日晚間宣布實施「戰時管制」，區內所有樓棟實施全封閉管理，非必要人員不得進出，居民生活物資由政府配送。