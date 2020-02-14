花9天母才確診染新冠肺炎 女兒：在咳嗽聲中等待確診

張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測才讓母親得到住院治療。在此之前，他們在滿是咳嗽病人及其親屬的候診室等了9天，一家教室大小的候診室最多曾擠了60個人。張宏文在接受德國之聲電話採訪時說：「只有一個廁所，被感染上太容易了…我覺得無助和恐懼，但是我沒有辦法。我媽媽生病了，我得照顧她。」

張宏文住在新冠病毒疫情最嚴重的武漢。母親七十幾歲了，今年農歷除夕過後，一月底她開始發高燒、咳嗽。張宏文說：「周圍有年輕人和小孩，她可能就是這麼被傳染的。」

她的一些親戚後來也出現了類似流感的症狀，但他們都沒有接受過新冠病毒檢測。張女士母親的症狀很快變得更加嚴重，她帶媽媽去醫院檢查了肺部、抽血並做了鼻咽拭子測試。

檢查結果顯示，計算機斷層掃描看到肺炎現象，血液也顯示出感染的跡象。但新冠病毒檢測結果是陰性，被告知要回家：「我們被告知，如果結果不是陽性，就不能住院治療。」

染病患者數量激增

武漢的疫情狀況依然嚴重，到目前為止，湖北及周邊省份的感染病例佔所有病例的80%，其死亡病例約佔總數的95％。本周四（2月13日），湖北省確診數量大增。一夜之間新增了近1.5萬個病例。這是因為中國官方改變了審核確診病例的標准。根據新的統計方法，就算病患尚未透過核酸篩檢來確定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染，只要計算機斷層掃描結果顯示有肺炎症狀，也會被算在內。

這些個案中有許多是由於資源不足而沒有接受測試的人。要估計這些情況的普遍程度十分困難。過去幾天，許多武漢居民在社交媒體上發布了類似的經歷，介紹親戚無法住院治療的情況。德國之聲聯繫了其中幾人。雖然他們拒絕被錄音，但一些人確認有著類似的經歷。有一名女性說，經過數天的嘗試，她終於設法將母親送進醫院，並將她送往指定的隔離醫院。另一名男子說，在醫院裡等了幾天後，結果病毒檢測出是陰性，他得和年邁的母親一起回家。

目前沒有明確的數據描述測試的准確性。香港大學流行病學教授高本恩（Benjamin Cowling）表示，可能有兩個主要原因導致病毒檢測結果不準確。可能未正確採集鼻子或咽喉的拭子樣本，病毒載量不夠。另一個可能性是測試工具以及實驗室的問題，他認為發生這種情況的可能性不高：「我們認為測試的準確性很高，但這並不是說100%絕對正確。」張宏文回憶說，醫生和她說，母親的症狀無疑指向受到感染，「但是如果沒有陽性測試結果，我們就沒有資格住院。」她懷疑嚴格的入院標准是為了減少確診總人數。

張女士說，母親的病情使她別無選擇，只能再去醫院試試。年邁的母親虛弱的幾乎站不起來。她又帶媽媽去了醫院換了一種測試方式，這次的結果還是陰性。

張和她的母親連續9天在醫院的候診室裡度過。回家的時候，她都徹底地嘗試對各處進行消毒，收起了她母親可能接觸過的所有物品。

最終，在第9天，第三次測試就是她正在等待的陽性結果。她的母親終於被醫院收治。這天也是當局改變統計方式的前兩天。

在醫院安頓了母親後，疲憊的張宏文回到家中。她也開始咳嗽，但是還沒發燒。她在家裡做了一次測試，現在在家裡自我隔離，等待結果。現在測試已經不那麼重要了，她計劃待在家裡，除非她出現了更嚴重的症狀，否則不會出門：「要是發燒了，試試看醫院會不會收治。」

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