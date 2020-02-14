快訊

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

花9天母才確診染新冠肺炎 女兒：在咳嗽聲中等待確診

德國之聲 / 德國之聲
張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測後，才讓染上新冠肺炎的母親得到住院治療。 示意圖／歐新社

張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測才讓母親得到住院治療。在此之前，他們在滿是咳嗽病人及其親屬的候診室等了9天，一家教室大小的候診室最多曾擠了60個人。張宏文在接受德國之聲電話採訪時說：「只有一個廁所，被感染上太容易了…我覺得無助和恐懼，但是我沒有辦法。我媽媽生病了，我得照顧她。」

張宏文住在新冠病毒疫情最嚴重的武漢。母親七十幾歲了，今年農歷除夕過後，一月底她開始發高燒、咳嗽。張宏文說：「周圍有年輕人和小孩，她可能就是這麼被傳染的。」

她的一些親戚後來也出現了類似流感的症狀，但他們都沒有接受過新冠病毒檢測。張女士母親的症狀很快變得更加嚴重，她帶媽媽去醫院檢查了肺部、抽血並做了鼻咽拭子測試。

檢查結果顯示，計算機斷層掃描看到肺炎現象，血液也顯示出感染的跡象。但新冠病毒檢測結果是陰性，被告知要回家：「我們被告知，如果結果不是陽性，就不能住院治療。」

染病患者數量激增

武漢的疫情狀況依然嚴重，到目前為止，湖北及周邊省份的感染病例佔所有病例的80%，其死亡病例約佔總數的95％。本周四（2月13日），湖北省確診數量大增。一夜之間新增了近1.5萬個病例。這是因為中國官方改變了審核確診病例的標准。根據新的統計方法，就算病患尚未透過核酸篩檢來確定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染，只要計算機斷層掃描結果顯示有肺炎症狀，也會被算在內。

這些個案中有許多是由於資源不足而沒有接受測試的人。要估計這些情況的普遍程度十分困難。過去幾天，許多武漢居民在社交媒體上發布了類似的經歷，介紹親戚無法住院治療的情況。德國之聲聯繫了其中幾人。雖然他們拒絕被錄音，但一些人確認有著類似的經歷。有一名女性說，經過數天的嘗試，她終於設法將母親送進醫院，並將她送往指定的隔離醫院。另一名男子說，在醫院裡等了幾天後，結果病毒檢測出是陰性，他得和年邁的母親一起回家。

目前沒有明確的數據描述測試的准確性。香港大學流行病學教授高本恩（Benjamin Cowling）表示，可能有兩個主要原因導致病毒檢測結果不準確。可能未正確採集鼻子或咽喉的拭子樣本，病毒載量不夠。另一個可能性是測試工具以及實驗室的問題，他認為發生這種情況的可能性不高：「我們認為測試的準確性很高，但這並不是說100%絕對正確。」張宏文回憶說，醫生和她說，母親的症狀無疑指向受到感染，「但是如果沒有陽性測試結果，我們就沒有資格住院。」她懷疑嚴格的入院標准是為了減少確診總人數。

張女士說，母親的病情使她別無選擇，只能再去醫院試試。年邁的母親虛弱的幾乎站不起來。她又帶媽媽去了醫院換了一種測試方式，這次的結果還是陰性。

張和她的母親連續9天在醫院的候診室裡度過。回家的時候，她都徹底地嘗試對各處進行消毒，收起了她母親可能接觸過的所有物品。

最終，在第9天，第三次測試就是她正在等待的陽性結果。她的母親終於被醫院收治。這天也是當局改變統計方式的前兩天。

在醫院安頓了母親後，疲憊的張宏文回到家中。她也開始咳嗽，但是還沒發燒。她在家裡做了一次測試，現在在家裡自我隔離，等待結果。現在測試已經不那麼重要了，她計劃待在家裡，除非她出現了更嚴重的症狀，否則不會出門：「要是發燒了，試試看醫院會不會收治。」

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 發燒 疫情 咳嗽
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

花9天母才確診染新冠肺炎 女兒：在咳嗽聲中等待確診

張宏文（化名）花了9天的時間，經過3次血樣檢測才讓母親得到住院治療。在此之前，他們在滿是咳嗽病人及其親屬的候診室等了9天，一家教室大小的候診室最多曾擠了60個人。張宏文在接受德國之聲電話採訪時說...

陸異議人士艾未未諷新冠病毒：中國製造最響亮牌子

中國藝術家、異議人士艾未未日前接受BBC節目專訪，談到流亡他鄉的生活，譴責中國政治體制，並表達對歐洲移民問題的擔憂。艾未未還稱，新型冠狀病毒是「中國製造」裡最響亮的牌子。

觀察站／穩政治救經濟 先除「官狀病毒」

中共13日摘掉了湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強的烏紗帽，換上號稱「習家軍」的應勇及「作風硬派」的王忠林，許多中國網友的第一個反應是「中央終於出手了！」、「早該這麼做了！」、「如果早點這麼做，也許新型冠狀病毒肺炎疫情不會這麼嚴重。」

新冠肺炎出現第四代病例 專家憂防控難度加大

新冠肺炎已在中國重慶、湖南等地出現第四代病例，其中湖南一名男子一人傳給17人，最後兩例感染者即為第四代病例。專家說，這顯...

大陸染新冠肺炎醫務人員1716名 其中6人死亡

大陸國家衛健委副主任曾益新今日表示，抗疫當前一線醫務人員工作繁重，截至11日24時，大陸醫務人員新冠肺炎確診病例1716...

用康復者血漿抗疫有奇效？中國生物稱11例治療效果顯著

「用康復者特異血漿，已有11例確診重症病人治療效果顯著。」A股上市公司國藥中國生物，宣稱從新冠肺炎康復者血漿中已檢測出高...

陸確診近6.4萬 湖北新增4823例

中國大陸新冠肺炎疫情持續升溫，累計至昨晚12時，中國確診病例逾6.38萬例，不含港澳，造成1380人死亡。昨天新增的5090例確診病例中，疫情重災區湖北新增4823例，其中含臨床診斷病例3095例。

「不怕鬼、有力氣」網傳武漢殯儀館急徵屍體搬運工 高薪引議論

新冠肺炎（COVID-19）疫情在大陸爆發後蔓延到全世界，自發生至今，大陸確診病例已累積到63851例，逾1380人死亡，情況相當嚴重。之前收治病患的武漢火神山醫院開出高薪招聘清潔人員，消息一出讓許多人驚訝不已，如今大陸又出現徵人訊息，但這次不是清潔員，而是殯儀館急需「屍體搬運工」，並開出4小時4000元人民幣（約新台幣1萬7千元）的薪資，徵才訊息轉貼到PTT上也引來網友議論紛紛。

又一地！湖北孝感市雲夢縣 實施戰時管制

繼湖北省十堰市張灣區發佈全大陸首個「戰時管制令」，孝感市大悟縣13日宣佈跟進，孝感市雲夢縣今日也宣佈實施戰時管制令，加上...

大陸小孩天真說「裡面有好多屍體」 37秒影片掀起熱議

新型冠狀肺炎疫情嚴峻，大陸各地升級防疫措施，目前大陸確診病例共63851起，多達1380人死亡，而近日在推特上，一則37秒影片引起網友討論，影片中穿著防護衣的工作人員將一具屍體抬上車，車內也是滿滿的屍體，住在高樓層的小孩見到此畫面，不停喊著「媽媽，裡面還有好多屍體」，這則短片讓網友半信半疑，意外掀起論戰。

陸疫情統計新增5090例 累計確診6萬3,914例

大陸國家衛健委發布疫情最新統計，13日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5090例，新增重症病...

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

全球疫情地圖／日本沖繩新增1例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

北韓號稱新冠肺炎零確診 傳隔離官員趴趴走被槍決

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

日本首宗新冠肺炎死亡病例！神奈川縣女性不治

菲律賓對台灣人實施旅行禁令 杜特蒂拒絕解除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。