「不怕鬼、有力氣」網傳武漢殯儀館急徵屍體搬運工 高薪引議論

新冠肺炎（COVID-19）疫情在大陸爆發後蔓延到全世界，自發生至今，大陸確診病例已累積到63851例，逾1380人死亡，情況相當嚴重。之前收治病患的武漢火神山醫院開出高薪招聘清潔人員，消息一出讓許多人驚訝不已，如今大陸又出現徵人訊息，但這次不是清潔員，而是殯儀館急需「屍體搬運工」，並開出4小時4000元人民幣（約新台幣1萬7千元）的薪資，徵才訊息轉貼到PTT上也引來網友議論紛紛。

有網友在PTT爆掛轉貼一張大陸的招募訊息，武昌殯儀館急招20名抬屍體人員，16到50歲男女不拘，「不怕鬼、大膽、有力氣」，工作時間從午夜0時到凌晨4時總共4小時，中間會有少量的消息時間也會提供宵夜，薪資待遇則是4000元人民幣，換算下來每小時1000元人民幣（約新台幣4300元），而且是當天現領，雖然這則徵人訊息還未經過證實，但也讓人不免猜疑疫情是否失控造成更多人死亡。

貼文也讓網友們看了很驚訝，「搬完也中了」、「應該會搬到很多自己的前輩」、「為什麼要加『不怕鬼，大膽』這個條件？」、「這已經不是怕鬼的問題了」、「這到底是真的假的？」、「到時候被感染就沒命花」、「拿命拚的當然時薪高」、「處理一般屍體就算了，現在處理的都是染病的屍體，風險有夠高」。

還有人質疑到底有多少具屍體，「這樣你跟我說只死上千人？」、「其他城市的殯儀館都跑去支援了還不夠喔」、「屍體那麼多，CP值也太低」、「4小時20人，這得幾百具屍體吧？」、「看這種徵召就知道，一定死超多人的」。