大陸小孩天真說「裡面有好多屍體」 37秒影片掀起熱議

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，大陸各地升級防疫措施，目前大陸確診病例共63851起，多達1380人死亡，而近日在推特上，大陸一則37秒影片引起網友討論，影片中穿著防護衣的工作人員將一具屍體抬上車，車內也是滿滿的屍體，住在高樓層的小孩見到此畫面，不停喊著「媽媽，裡面還有好多屍體」，這則短片讓網友半信半疑，意外掀起論戰。

影片中，三位穿著防護衣的防疫人員搬著一具屍體上車，防疫人員打開車門，直見車內還有一具具同樣用白布蓋起來的屍體，小孩見狀喊著「媽媽裡面還有好多屍體，它裡面好多屍體」，媽媽聽到安撫小孩「看到了看到了」，小孩驚恐的喊著「車裡面車裡面」，媽媽回「媽媽看到了，兩個」。

網友看了文章，有人質疑這影片的真實性「孩子怎麼看到屍體的？沒裝袋子？」、「有可能並非都是疫情死亡人口，是不是疫情原因，導致這種集中，統一收屍的狀況」、「這兩人視力真好阿」、「這個有點扯，從拍攝者來說，遠的聲音收不進，近的看不清楚」。

不過也有人表示，「孩子還不會撒謊」、「多到車門都關不上」、「如此驚悚的話語卻出自孩童口中，顯得荒誕、詭異至極」、「這家長也是，幹嘛讓小孩子看這個」、「人間悲劇繼續上眼，什麼時候是個頭阿（結束）」。