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新冠肺炎康復者血漿含特異性抗體 治療11危重患者效果顯著

香港01 / 李福源
在新冠肺炎患者的確診過程中，核酸試劑的短缺曾對疫情控制造成嚴重影響。（新華社）

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎COVID-19）疫情持續，中國醫藥集團公司「中國生物」週四（13日）表示，實驗證明康復者的血漿有高效價病毒中和抗體，能夠有效殺死新型冠狀病毒，用特免血漿臨床治療11宗危重病例效果顯著；武漢市金銀潭醫院院長張定宇同日在新聞發佈會上，呼籲康復者捐獻血漿，拯救其他病人。

中國生物稱，新冠特免血漿製品是由康復者捐獻的含高效價新冠病毒特異性抗體的血漿，經過病毒滅活處理，並對抗新冠病毒中和抗體、多重病原微生物檢測後製備而成。

上週六（8日），以新型冠狀病毒感染的新冠肺炎診療方案（試行第五版）為指南，首期在江夏區第一人民醫院開展了3名危重患者的新冠特免血漿治療，現連同後續醫院治療的危重病人超過10人。臨床反映，患者接受治療12至24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標全面好轉，臨床體徵和症狀明顯好轉。

專家指出，從臨床病理發生過程來看，大部分患者經過治療康復後，身體會產生針對新冠病毒的特異性抗體，可殺滅和清除病毒，在缺乏疫苗和特效治療藥物下，採用這種特免血漿製品治療新冠肺炎是最有效的方法，可大幅降低危重患者的病死率。

金銀潭醫院院長懇請捐獻血漿

中國生物呼籲康復者捐獻血漿，捐獻者條件包括年齡介乎18至60歲，曾感染新冠肺炎，出院後身體狀況較好，而在捐獻前一日的飲食要盡量避免高脂肪、高蛋白、高澱粉食物；此外，女性月經期內不能捐獻血漿，且間隔14日後才可以再次捐獻。

武漢市金銀潭醫院院長張定宇亦謂，康復的患者體內含有大量的綜合抗體，能對抗病毒，懇請康復者積極去其醫院捐獻血漿，共同拯救其他病人。他說，金銀潭醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸注，現已顯示出初步效果。

中央指導組醫療救治組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，恢復性血漿的治療，目前已顯現出一些好的苗頭，正在做進一步的觀察。

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文章授權轉載自《香港01》

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