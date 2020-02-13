香港新增3病例 累計武漢肺炎53例

中央社 / 台北13日電
武漢肺炎，COVID-19 疾病疫情未散，香港截至13日晚間8時，當地新增3例2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）確診個案。 路透

香港衛生防護中心公布，截至13日晚間8時，當地新增3例2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）確診個案，他們分別與先前確診個案是親戚，目前都情況穩定。香港已累計確診53例。

明報報導，今天新增的確診病例中，43歲男病患是11日確診第47宗個案的親戚，兩人1月30日曾一同出席家庭宴會。他在1月29日咳嗽、31日腹瀉和嘔吐，在潛伏期內並無外遊。

另外兩宗新增個案是67歲及37歲的的母子，他們於1月26日晚上，與早前確診、和長康邨康美樓個案相關的3名病患在海鮮酒家聚餐，這名母親是第46宗確診個案的小姨。

衛生防護中心發言人表示，根據初步流行病學調查顯示，部分確診病例為本地感染。

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