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抗疫醫警夫妻分離十幾天 隔玻璃相見網嘆：這麼近、那麼遠

聯合新聞網 / 綜合報導
醫警夫妻因在前線抗疫已經十幾天沒有見到對方，兩人隔著玻璃打電話，伸手想觸摸卻碰不到對方。圖擷自觀察者

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19）疫情肆虐，江蘇徐州一對「醫警夫妻」一個穿著醫用防護衣，另一個穿警服戴警帽，因在前線抗疫已經十幾天沒有見到對方，兩人隔著玻璃打電話，伸手想觸摸卻碰不到對方，有網友將這動容的一幕描述為「這麼近、那麼遠」。

根據「觀察者」報導，這一幕拍攝於徐州醫科大學附屬醫院，為收治新冠肺炎的定點醫院，隔離病房就設在感染性疾病科。照片中妻子為感染性疾病科的護士，從收治第一例病人起，和全科醫護人員都沒回過家，而丈夫則是徐州市公安局開發區交警大隊民警，也已經在疫情查控點連續工作了十幾天。

某天上班前兩人在隔離病房的大樓內外，隔著玻璃匆匆的見上一面，根據報導丈夫表示，「她有她的單位，我有我的單位，十幾天沒見了，心裡老是酸溜溜的」，他也提到那天晚上沒睡好，詢問得知妻子隔天早上8點要進隔離病房，7點半就得做準備，於是隔天早上就趁上班前去了醫院，而因為妻子在隔離區，所以只能隔著玻璃打電話。

讓人為之動容的照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論與轉發，網友表示「有你們捨小家為大家的無私奉獻，才換來我們大家的安寧平靜生活」、「向你們致敬」、「世界上最遙遠的距離」、「奮戰在一線的都是這樣的小人物」、「平凡又偉大」、「致敬所有一線的抗戰英雄」。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
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