母17年前曾抗SARS 女醫師接棒主動赴武漢前線

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）持續蔓延，其中湖北為疫情最嚴重的地區，截至目前死亡人數已經突破一千人，由於當地醫療資源不足，不少外地醫護人員都前往當地支援。日前四川一名女子孫穎自願成為第4批前往武漢增援的醫生，她提到她的母親17年前SARS爆發時也選擇親赴第一線抗疫，要傳承她的救護精神。

綜合陸媒報導，孫穎的媽媽當年是四川瀘州第3批對抗SARS的醫療隊長，當時就讀高二的孫穎非常敬佩媽媽，認為醫生這個職業很神聖、偉大，於是便下定決心要考進醫學院。在武漢求學10年，隨後甚至攻讀博士，最後在四川省人民醫院任職，她提到「是武漢人民培養了我，這一次我必須回去，我必須要報答他們」。

孫穎表示，這次前往武漢支援對她而言是一次傳承也是一次接班，因為媽媽再40天將要退休，對於女兒要到前線支援感到非常驕傲並表示「這就對了！」但她也不忘叮囑女兒要做到零感染，在對抗疫情的同時，也要保護好自己。

根據報導，孫穎在出發前整理行李時，特別把17年前自己和爸爸去醫院前線探望媽媽拍的照片帶在身邊，出發前更提到，「我的媽媽特別支持我去武漢，我想對媽媽說，小時候我驕傲有你，長大後我就成了妳！媽媽，我來接班了，您可以放心退休了」。