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港確診升至50宗…首見患者出院 多數確診病例查不到源頭

世界日報 / 特派員李春／香港13日電
新冠肺炎港首見患者出院。特派員李春／香港報導

香港首度有感染新冠肺炎患者出院，兩名患者符合出院準則離開瑪嘉烈醫院，另有數名確診患者情況穩定，將陸續出院。雖首度有患者出院，香港衛生單位卻說情況令人擔心。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，目前愈來愈多確診的病例，其病毒源頭並不清楚，相信病毒正在香港本地傳播；雖然未至於有大型爆發，但如果愈來愈多個案不能追查源頭，本地爆發的危險就愈來愈高，情況令人擔心。

昨天首位出院的是一位25歲的香港本地男子，他在2月4日確診，相信是屬本地感染。香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，這名出院病人進行過兩次相隔超過24小時的測試，都對新型冠狀病毒呈陰性反應，情況穩定才可以出院。

她說，這位患者住院期間獲處方舒緩上呼吸道不適的藥物，曾服用兩種抗病毒藥物，包括SARS期間使用的「利巴韋林」舒緩上呼吸道症狀，以及蛋白抑制劑「快利佳」。他出院一星期後，要回醫院覆診。

香港昨天有一宗新增確診個案，令累計確診病例增至50宗。

張竹君表示，新增確診個案仍與早前一個家族吃火鍋事件有關，是家族中一名確診者同事，同在餐館北京樓廚房工作。他3日發燒，翌日求診，10日入院。同在廚房同區域工作的員工還有五人，當中二人不適，但對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。

香港50名確診患者中，48人留醫，香港醫管局說，留醫患者中仍有四人危殆，要插管協助呼吸，另有兩人嚴重，要高濃度氧氣協助呼吸。

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