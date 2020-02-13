港婦滯武漢鄉村 兒氣管藥快沒：要我們死光才接回港？

對於仍有港人被困於湖北，更有港人需要藥物，但速遞公司不能送達。港婦范太滯留武漢鄉村獨力照顧兩子，3歲兒氣管藥快用盡，只希望港府包機將他們接回港，「政府要我們死光才接回港？」

明報報導，范先生一家四口，現時只有他在港，他的太太與兩子1月12日到湖北紅安縣探親，原定1月29日返港，但武漢23日早上「封城」，太太身處的鄉村有居民自行堵路。他擔心大仔無法準備升小一，更擔心患有氣管敏感的3歲幼兒的藥物用盡，他早前郵寄藥物不果，現託衛生署幫助帶藥；而妻子在圍城中獨力照顧兩子，精神壓力甚大，太太更曾問他：「政府是否要我們死光了才送我們回港？」

范先生轉述妻子說上周村中規定每周一次每戶派一人出外買，本周已變成整條村每周一次派一人買。

范先生最擔心的是幼子有氣管敏感、間中氣喘，現僅餘小量藥物。他上周透過順豐速運寄出150個口罩及氣管藥，但包裹只送到村附近的高速公路站，太太無法往取貨，他向入境處及衛生署求助。

香港電台報導，特區政府駐武漢辦一直與求助的港人保持緊密的聯繫，積極跟進個案，並與當地相關部門協調，盡力向他們提供所需的協助。

發言人指，一些在湖北省的港人，尤其是長期病患者，需要服用在香港供應的藥物。駐武漢辦已經與生署協調，聯絡他們了解其在港的就診情況，以便從醫管局或透過他們在港的親友從私人執業醫生取得所需藥物，然後由特區政府盡快把藥物送往武漢及分發予他們。目前，特區政府收到超過80名有這需要的港人求助。