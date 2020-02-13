湖北書記換人 武漢封城逾20天首解禁

中國新冠肺炎疫情出現減緩的「樂觀趨勢」？根據中國11日最新疫情報告，湖北新增案例連10日降、且首次降在2000例以下，出院案例更連續12天超過新增死亡病例；同一日，武漢封城20天來首次明確打開人員返漢大門。另，中央今宣布，由上海市長應勇擔任湖北省委委員、常委、書記，接替原任湖北省委書記蔣超良的相關職務。

中央這項人事調動，有媒體解讀是湖北疫情逐步減緩，抗疫進入決戰期的人事布局。

疫情最嚴重的武漢自1月23日封城，每日經濟新聞報導，2月11日武漢市江漢區、洪山區、青山區、江岸區、蔡甸區、江夏區、黃陂區等7個區先後發布「在外人員返漢告知書」或相關的通知，提出將優先安排醫療防疫機構、防疫藥品、用品、藥械等生產銷售經營單位、保障城市公共事業運行必需、群眾生活必需以及重要國計民生等相關企業等方面從業人員返回武漢，為封城20天以來首次明確打開人員返漢的門。

最新發布的多個消息顯示，當前武漢疫情數據已產生多個重要變化，比如在10日當天，全市新增病例數據已比歷史峰值減少22%。而此次開始部署滯留在外的武漢市民返程相關安排，這一關鍵事實也顯示出，武漢疫情控制已出現積極的有利因素。

從國家衛健委最新發布的數據來看，截至10日24時，武漢累計確診病例1萬8454例，占湖北省累計確診病例近六成；10日新增確診1552例，較前日明顯下降19.21%。

而武漢市累計確診增速指標10日為9.18%，半個月以來首次降到兩位數以下。這也能從側面佐證疫情防控的嚴峻形勢有所緩解。

國家衛健委新聞發言人米鋒在11日的發布會上披露，武漢新增疑似病例由2月5日高峰的2071例，波動下降至2月10日的961例。可以預料武漢新增治癒病例還將會大幅提升。