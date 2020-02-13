武漢人2·14自救行動 熄燈、敲鑼、吶喊…

法國國際廣播電台RFI報導，中國網友串連在14日、也就是情人節的晚上，發起「2·14武漢人自救行動」，呼籲武漢市所有居民在晚上8時至8時半之間全程熄燈，到各自的陽台上敲鑼打鼓，齊聲呼喊。

法廣報導，一個推號為「武漢肺炎呼救協調」的推客發起，推文號召「我們都是李文亮」，獲得網友串連，「2·14武漢人自救行動」相關的文宣在社交媒體上流傳。

「2·14武漢人自救行動」除了熄燈和敲鑼，並將呼喊口號：武漢人加油、武漢人自救、釋放陳秋實（公民記者）、釋放方斌（拍攝武漢第五醫院視頻的武和公民）。