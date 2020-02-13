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隔離兩周後第5天 四川老人被確診新冠肺炎

世界日報 / 中國新聞組╱北京13日電
你要知道的事/老人解除隔離後5天被確診。取自陸網

新型冠狀病毒（武漢肺炎COVID-19）肺炎患者潛伏期究竟多久一直為外界關注，媒體報導，有一家三人自湖北武漢返回四川，14天居家隔離解除後，在第19天，其中一人卻被確診入院。另在四川成都，則發生一名女子四次核酸檢測均呈陰性，至第五次才被確診。

紅星新聞報導，39歲的四川宜賓人曾小乙（化名）在武漢發布「封城」消息後，1月23日凌晨，帶著母親和兒子搭火車返回宜賓市。

此後，曾小乙和64歲的母親文某、10歲兒子小杰（化名）、丈夫翁某一直居家隔離。其所在的社區，醫生每天兩次上門測量體溫均正常。2月6日監測結束，7日社區開具解除隔離書。

不過，在解除隔離後，事情發生變化。

母親文某8日出現輕微咳嗽咳痰，但測量體溫正常。10日前往醫院就診。11日確診為新型冠狀病毒肺炎病例。

在文某確診後，已被解除隔離的其女兒、女婿（曾小乙、翁某夫妻）和外孫小杰，被安置到一隔離點繼續進行隔離。

另外，49歲成都人李麗（化名），1月26日和丈夫在攀枝花與友人聚餐，於1月30日自駕返回成都。回成都後，李麗得知，聚餐中有一人被確診為新冠肺炎，於是和丈夫在家中進行自我隔離。

李麗的丈夫隨後於2月2日被確診為新冠肺炎，立即被隔離收治。

不過，李麗作為密切接觸者，且有發熱，也立刻隔離觀察，期間進行了兩次核酸檢測，「但檢測結果均為陰性」。

觀察期間，李麗再次發燒，她到成都市第一人民醫院就診，做了胸部CT檢查，經醫師會診，考慮為新冠肺炎疑似病例，立即收住隔離病房。隔離治療期間，又進行了兩次新冠肺炎核酸（咽拭子）檢測，結果仍呈陰性。

該院放射科主任林偉說：「她的CT檢查結果顯示肺部有感染，而且是『教科書式的病毒肺炎感染表現』，但她的核酸檢測四次結果卻顯示為陰性。」

經風險評估，醫院呼吸科醫生再為李麗做了纖支鏡肺泡灌洗，取樣送到成都市疾控中心進行檢查。2月9日，李麗被確診為新型冠狀病毒肺炎。

對此，林偉表示，大部分病毒性肺炎，比如流感、SARS(非典)等，從CT檢查結果上看都大同小異，「但是不能僅憑一個檢查就進行判斷，需要綜合許多的臨床表現、實驗室數據，包括醫生的經驗來綜合判斷。」

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
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