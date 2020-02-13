快訊

回顧SARS和平封院 葉金川：郵輪不是適當隔離場所

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

湖北新冠肺炎確診病例暴增 專家：非疫情變壞

中央社 / 台北13日電
2月12日，受新冠肺炎疫情的影響，北京市民佩戴口罩在玉淵潭公園內遊玩。 中新社

中國湖北省武漢肺炎新冠肺炎COVID-19）確診病例今天爆增一萬多人引發恐慌。對此，大陸官媒引述有關專家稱，這是新增「臨床診斷」的結果，有助排除疑似病例，阻斷疫情傳播，並不代表新增病例會大幅增長。

湖北將新型冠狀病毒肺炎病例診斷納入「臨床診斷」方式後，湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月12日，新增新冠肺炎確診病例1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），比11日新增確診1638例，暴增1萬3202例。

湖北衛健委今早通報後，大陸官媒紛紛推出專家解說，試圖化解民眾恐慌。

湖北之聲報導引述武漢大學健康學院全球健康系主任向浩指出，新增臨床診斷，意味著疑似病例只要拍CT（X光電腦斷層掃描）有新冠肺炎肺部病變的特徵，在沒有病毒核酸檢測的情況下，就成為臨床診斷病例。

報導引述華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院院長馮占春指出，湖北武漢是重災區，有大量的疑似病例需要做病毒核酸檢測確診。由於病毒核酸試劑盒供應及檢測能力受限，且一定比例的新冠肺炎患者存在核酸檢測陰性的情況，不少一線醫生呼籲把CT影像學特徵作為確診的標準，以加快患者的確診速度，儘快將確診患者收治入院規範治療。

他說，國家正是考慮了湖北和武漢的實際，在「新冠肺炎診療方案第五版」增加了臨床診斷病例，對疑似病例中具有明顯的肺炎影像學特徵的列為臨床診斷病例，立即進行隔離治療，減少病情延誤，最大限度控制傳染源，阻斷傳播途徑。

馮占春認為，臨床診斷病例前期就屬於疑似病例，當中具有肺炎影像學特徵的患者，將其單列出來儘早隔離治療，只是加快了患者規範治療的速度，減少了排隊等確診後再治療，對控制整個疫情發展是有利的，「並不意味著新增病例會大幅增長」。

環球時報報導引述中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，新冠肺炎「遲遲不呈現陽性」的病人確實存在，又不能排除，因此很容易在社會上傳播；把這些人納入新增（確診）病例，就可以對他們採取隔離措施，入院治療，這對社會和病患本人都有好處。

中國新聞網報導引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，這樣的臨床確診病例數暴漲應是「存量的釋放」，應是最近幾天快速篩查出來的臨床確診病例數。未來還會有新增臨床確診病例數，但不一定還會維持如此高的數目。這不能意味現在疫情趨勢變得不好了，只是目前措施加強後的反映。

中國醫療自媒體「丁香園」官方微博今天也強調，這次確診的突然增加是因為診斷標準更改，大家不要恐慌。「臨床診斷病例=疑似病例+影像學檢查」，不再需要病毒核酸檢測。雖然這樣可能會把其他病毒肺炎也包括進來，但是「非常時刻，寧錯勿漏」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

發音像「烏鴉」？病毒新命名恰好跟公司撞名 總部電話被打爆

因應新冠肺炎 農委會祭7大措施、68億紓困

長期在公檢法系統任職 應勇任湖北省委書記

防控不力蔣超良被免職 上海市長應勇任湖北省委書記

相關新聞

疫情「手動」大揭發？武漢病例日增12倍，感染爆噴1.3萬例

「單日死亡新高242人、暴增確診1萬4千例，怎回事？」武漢肺炎的中國疫情13日清晨出現極端的數據轉折。截至2月13日上午10時為止，中國全境的單日確診病例突然驟升1萬5,111例、死亡數高達252死——這不僅是武漢肺炎爆發以來，中國單日最大的死亡與確診增幅；較12日數字相比，更一舉飆升742%——中國當局強調，13日的疫情通報「近9成發自武漢市」。但疫情數據為為何突然狂飆？卻是因為中央政府「手動調整」武漢市的確診判定標準，將先前大批因「有症狀無檢驗」而被排除於通報範圍的「臨床診斷病例」，全都列入統計。

全球疫情地圖／鑽石公主號確診數破200 各地新冠肺炎疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法是「別有居心」嗎？

紐約時報報導，中國大陸近日對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確診病例的計算方式，不只出現一次改變，這反映全球抗疫需保持彈性，且各方普...

中國新冠肺炎病例暴增 專家指開工兩周內是觀察重點

中國疾病預防控制中心數據顯示，新冠肺炎（武漢肺炎）近九天的每日新增確診人數有走低趨勢，不過近日官方放寬湖北省的病例定義，...

新冠肺炎疫情大爆發的確診認定關鍵「臨床診斷」 代表什麼？

湖北一日爆增上萬個（武漢肺炎、COVID-19）確診病例，官方給出關鍵原因，是因為採取新的診斷分類「臨床診斷」。有別於一直以來主要是靠核酸來進行確診病...

大陸疫情整理包／湖北一夕暴增萬例！確診近6萬例、累積逾1300死

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

中國北上深廣的「封閉式管理」 跟「封城」有何不同？

正當全球關注新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情對於中國復工的影響，首都北京2月10日宣布對社區進行「封閉式管理」，接著上海也宣布跟進，目前中國四大一線城市的北京、上海、深圳、廣州都進入封閉式管理狀態，引發各界議論。全國台企聯總會長李政宏接受《遠見》越洋採訪，提出在地的第一手觀察。

湖北新冠肺炎確診單日爆增1萬4,840例 累計確診4萬8,206例

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）重災區湖北疫情今日大爆發，據官方發布，12日湖北省新增1萬4,840例，爆增上萬人，創單日新高。針對湖北疫情爆增...

西藏唯一新冠肺炎確診患者康復出院 當地確診和疑似病例歸零

昨日（12日），西藏的首位也是唯一一位新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診患者康復出院。此外，32名密切接觸者已於上週六（8日）解除隔離醫學觀察，即西藏的確診病例和疑似病例已全部歸零，重回中國無疫情省區。

陸藥廠開發肺炎仿製藥

美商吉利德公司（GILEAD）研發的藥物瑞德西韋(remdesivir)，被認為可能是新冠肺炎的治療藥物。大陸科創板上市公司博瑞醫藥表示，已成功開發出瑞德西韋仿製藥，且已經批量生產中，將透過捐贈方式供應給相關病人。據悉，瑞德西韋對新冠肺炎的療效仍在進行臨床試驗，試驗預計4月27日結束。

重磅！湖北十堰張灣區實施「戰時管理」全部封閉

湖北疫情急速擴散，湖北十堰市張灣區十三日深夜發布公告，自今天凌晨零點零分起，所有樓棟一律實施全封閉管理。以十四天為一周期...

抗疫！ 湖北十堰張灣區實施戰時管制、樓棟封閉管理

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情嚴峻，大陸湖北十堰市張灣區昨日晚間宣布將於今日零時起實施「戰時管制」，所有樓棟一律實施封閉管理，管制以14天...

熱門新聞

武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

菲國會議員質詢「星國病例多不禁卻禁台」 官員答不出

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

重磅！湖北十堰張灣區實施「戰時管理」全部封閉

湖北新冠肺炎確診單日爆增1萬4,840例 累計確診4萬8,206例

我要回家！受困湖北台人今集體寫信求助蔡總統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。