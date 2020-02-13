湖北新冠肺炎確診病例暴增 專家：非疫情變壞

中國湖北省武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）確診病例今天爆增一萬多人引發恐慌。對此，大陸官媒引述有關專家稱，這是新增「臨床診斷」的結果，有助排除疑似病例，阻斷疫情傳播，並不代表新增病例會大幅增長。

湖北將新型冠狀病毒肺炎病例診斷納入「臨床診斷」方式後，湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月12日，新增新冠肺炎確診病例1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），比11日新增確診1638例，暴增1萬3202例。

湖北衛健委今早通報後，大陸官媒紛紛推出專家解說，試圖化解民眾恐慌。

湖北之聲報導引述武漢大學健康學院全球健康系主任向浩指出，新增臨床診斷，意味著疑似病例只要拍CT（X光電腦斷層掃描）有新冠肺炎肺部病變的特徵，在沒有病毒核酸檢測的情況下，就成為臨床診斷病例。

報導引述華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院院長馮占春指出，湖北武漢是重災區，有大量的疑似病例需要做病毒核酸檢測確診。由於病毒核酸試劑盒供應及檢測能力受限，且一定比例的新冠肺炎患者存在核酸檢測陰性的情況，不少一線醫生呼籲把CT影像學特徵作為確診的標準，以加快患者的確診速度，儘快將確診患者收治入院規範治療。

他說，國家正是考慮了湖北和武漢的實際，在「新冠肺炎診療方案第五版」增加了臨床診斷病例，對疑似病例中具有明顯的肺炎影像學特徵的列為臨床診斷病例，立即進行隔離治療，減少病情延誤，最大限度控制傳染源，阻斷傳播途徑。

馮占春認為，臨床診斷病例前期就屬於疑似病例，當中具有肺炎影像學特徵的患者，將其單列出來儘早隔離治療，只是加快了患者規範治療的速度，減少了排隊等確診後再治療，對控制整個疫情發展是有利的，「並不意味著新增病例會大幅增長」。

環球時報報導引述中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，新冠肺炎「遲遲不呈現陽性」的病人確實存在，又不能排除，因此很容易在社會上傳播；把這些人納入新增（確診）病例，就可以對他們採取隔離措施，入院治療，這對社會和病患本人都有好處。

中國新聞網報導引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，這樣的臨床確診病例數暴漲應是「存量的釋放」，應是最近幾天快速篩查出來的臨床確診病例數。未來還會有新增臨床確診病例數，但不一定還會維持如此高的數目。這不能意味現在疫情趨勢變得不好了，只是目前措施加強後的反映。

中國醫療自媒體「丁香園」官方微博今天也強調，這次確診的突然增加是因為診斷標準更改，大家不要恐慌。「臨床診斷病例=疑似病例+影像學檢查」，不再需要病毒核酸檢測。雖然這樣可能會把其他病毒肺炎也包括進來，但是「非常時刻，寧錯勿漏」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。