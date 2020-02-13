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疫情「拐點」來了沒 中國專家眾說紛紜

中央社 / 台北13日電
武漢肺炎疫情嚴峻。法新社

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19）確診人數日前一度出現下滑趨勢，中國專家紛紛預告疫情「拐點」即將到來，不過，在統計數據納入臨床診斷後，確診人數再大幅飆高，顯示中國疫情防控仍然嚴峻。

中國官方12日公布數據顯示，截至2月11日，湖北新增案例連10日降、且首次降在2000例以下，為1638例。雖然11日首次納入臨床診斷數據，但確診數沒有明顯增加，傳染病學專家鍾南山甚至表示，肺炎疫情有望4月前結束。

不過，今天公布的疫情數字又不容樂觀。僅湖北衛健委公布的數據，2月12日全省2019冠狀病毒肺炎確診病例大增至1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），其中，武漢市新增1萬3436例。另外，全省新增死亡病例242例（含臨床診斷病例135例），其中武漢佔216例。

臨床診斷包含出現武漢肺炎症狀，但核酸檢測為陰性或結果不明確的病患。美國加州大學洛杉磯分校公共衛生學院副院長張作風曾表示，只有將湖北所有的潛在病人都診斷出來，才可能看到確診病例的高峰以及之後的疫情拐點。

自2019年12月疫情爆發以來，中國專家已經多次預言「拐點」（疫情趨緩的轉折點）將要到來。

1月28日中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福曾表示，如果按照當前措施，應該能在近期看到一個拐點，情況好轉可能在元宵節（2月8日）或更早時間出現。

1月29日，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光也向外界傳遞2月8日可能出現拐點的可能；同日，中國工程院院士張伯禮在接受央視專訪時表示，「根據武漢近期疫情變化的數據，我們期盼的拐點可能將要出現」。

鍾南山也說，只要措施做到位，2月8日之前，很可能會出現疫情拐點，不會再大規模增加了；1月30日的上海疫情通報會上，中國工程院院士聞玉梅則斷言，「最多還有20天到一個月，我們會看到一個拐點」。

12日，曾光再度於微博預言可能有另一個「拐點」到來。他表示，湖北以外的省、直轄市、自治區的每日確診病例數已經連續下降6天，下降的拐點在2月5日左右。

而在下降拐點之後，「還難以避免又出現一個疫情上升的拐點」。他認為，切不可以低估多達1.6億人口流動返程潮對疫情的負面影響，首當其衝的是對珠三角、長三角、京津冀地區的衝擊作用。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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