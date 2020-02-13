中國北上深廣的「封閉式管理」 跟「封城」有何不同？

「同樣是防疫，封城和封閉式管理有很大的差異。」面對各界對於中國各大省市封城的疑惑，台企聯總會長李政宏先幫大家科普一下，「封閉式管理是指進出社區必須登記，佩戴口罩、量體溫。封城則是完全管制交通往來。」

在封閉式管理之下，外來人員及車輛需登記備案，有些小區也有更嚴格的管理，以杭州為例，規定每一戶每兩天有一個人可以出外採買，須憑通行證進出。

「大家別被『封城』嚇到。」李政宏釐清說，目前僅以武漢為代表的湖北省多個城市實行「封城」措施，而北京市、上海市、廣東省、杭州市、溫州市、南京市、天津市、成都市、廣州市等約80個城市則是進行「封閉式管理」。面對疫情延燒，李政宏建議，「大家要抱持嚴肅謹慎的態度防疫，但也不要造成過度的恐慌。」

現年53歲的李政宏，畢業於中興大學財稅系，原本想當會計師，卻因父親驟逝、27歲時接下家族企業重任，在中國經商已超過25年。

當年SARS時期也在上海，李政宏坦言，這次防疫比SARS更嚴格，當時也沒有要求戴口罩。「那個年代SARS比較容易檢查出來，因為一定有發燒，發燒之後才會有傳染力，量體溫成了很重要的篩選手段。但這次新冠病毒不一定有發燒狀況，且傳染力更強，這是大家比較擔心的一點。」

防疫比SARS時期嚴格，上海街上行人少很多

去年5月當選台企聯總會長的李政宏，也是上海冠龍集團董事長，主要生產閥門機械，員工約800多人，暫定2月17日復工，並視防疫物資的準備情況和疫情發展而調整。

「雖然上海宣布復工日是2月10日，但有些員工從1月底至2月初陸續返回上海後，須自我居家管理14天，因此復工日遞延一星期。」李政宏有少部分員工在武漢，目前仍無法回來復工。「加上供應商也分布在中國各地，就算我們工廠復工，還是要面臨配套不足的問題。」

2月9日返回上海的他，目前在家自主管理14天。「上海街上的行人比往常少了很多，大家都配合政策，儘量少出門，避免群眾感染。」

「不過，自我居家管理和隔離又是不一樣的。」李政宏解釋，隔離是完全限制出門，居委會有人會送餐；自主居家管理則是建議儘量少出門，進出小區要先登記。「從疫區回來都必須進行隔離，但現在像武漢的員工因為封城，甚至都回不來。」

李政宏指出，目前回到上海的員工以台幹居多，為復工申請做好準備。防疫計畫包括：每天量體溫，準備酒精和消毒液、宣導多洗手，每天廠區和辦公室定時進行消毒。「員工以前是一起到餐廳吃飯，現在是分四批吃，一個人坐一張桌子，空曠一點。」

「現在全球一罩難求，企業的防疫壓力相當大。」李政宏坦言，防疫物資匱乏是企業復工的首要挑戰，因為復工條件包括提供充分的防疫物資給員工等。「另外，台商最concern（關心）的復工條件之一是政府要求公司負責人簽保證書，確保復工後不會發生感染，否則會被追究法律責任。」

李政宏認為，既然企業要負擔那麼重大的責任，勢必要做好周全的措施才能申請復工，「不必在這個風口上急著復工，畢竟生命無價，縱使停工會造成公司財務很大的損失，但在生命面前，還是要有多一點關懷。」

歐新社

停工時期薪水照發，計算方式仍有討論空間

「目前中國各地的復工比例估計不會太高。」李政宏指出，即使復工狀況仍未明朗，但依現行政策規定，企業必須薪水照發，對企業造成相當大的負擔。目前中國各級政府已針對中小企業推出補助和支持政策，包括鼓勵商場減收租金，對於不減薪、不裁員的企業也會退回50%的失業救助金等。

「依照國務院的說法，春節假期延至2月2日，而2月3日之後的薪資要以全額或最低薪資來發放、防疫假期該如何計算等問題，後續和政府還有討論的空間。」李政宏指出，企業必須能活下來，才能照顧到員工權益，但員工無法上班也是很無辜，台商協會將朝合理及理性的方式對相關單位提出建議。

「無論如何，人命關天，防疫視同作戰，我們願意配合政府的防疫措施。」李政宏說，現在大家都咬緊牙根，共同力抗這段艱困時期。

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.2.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）