西藏唯一新冠肺炎確診患者康復出院 當地確診和疑似病例歸零

昨日（12日），西藏的首位也是唯一一位新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診患者康復出院。此外，32名密切接觸者已於上週六（8日）解除隔離醫學觀察，即西藏的確診病例和疑似病例已全部歸零，重回中國無疫情省區。

據陸媒報導，西藏首宗確診患者是一位34歲張姓男子，為湖北隨州人，早前經湖北武昌乘火車到達拉薩市。張男於1月25日因咳嗽、發熱、乏力等症狀，自行前往西藏第三人民醫院就診，隨即被收住入院並接受隔離治療。1月29日他被確診為新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。

據悉，張男經過18天的治療，體溫恢復正常1周以上，呼吸道症狀明顯好轉，間隔24小時兩次呼吸道病原核酸檢測均為陰性，同時經影像學檢查顯示肺部炎症明顯吸收，經西藏醫療救治專家組評估，符合新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準。

張男表示，得知自己確診為新型冠狀病毒肺炎時心理壓力很大，情緒十分低落，感謝醫護人員給予的照顧，也感謝關心幫助他的西藏各族民眾。

西藏確診患者張男寫給醫護人員的感謝信。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》