陸藥廠開發肺炎仿製藥

美商吉利德公司（GILEAD）研發的藥物瑞德西韋(remdesivir)，被認為可能是新冠肺炎的治療藥物。大陸科創板上市公司博瑞醫藥表示，已成功開發出瑞德西韋仿製藥，且已經批量生產中，將透過捐贈方式供應給相關病人。據悉，瑞德西韋對新冠肺炎的療效仍在進行臨床試驗，試驗預計4月27日結束。

證券時報報導，博瑞醫藥昨（12）日開盤就漲停鎖死至收盤，收盤價人民幣52.12元，大漲20%。該公司11日晚公告，近日成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和制劑技術，瑞德西韋製劑批量化生產正在進行中。

博瑞醫藥表示，公司花十幾天完成瑞德西韋原料藥的仿製和製劑生產後，需經過藥物臨床試驗、藥品審批等多個環節。若瑞德西韋最終轉化為產品投入市場，需要獲得美商吉利德公司的專利授權，這一過程將存在重大不確定性。

截至目前，公司在瑞德西韋的原料藥和制劑開發和生產中已發生的成本預計約為人民幣500萬元（約新台幣2,160萬元），後續進一步放大生產，預計還需要投入約人民幣1,000萬元（約新台幣4,320萬元）。

博瑞醫藥強調，該項研發與現有其他業務相互獨立，公司其他業務運營正常。公司開發瑞德西韋是為了響應大陸國家號召，儘早獲得抗擊新型冠狀病毒疫情治療藥物。若該產品能夠獲批上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人，預計不會對公司2020年度經營業績產生重大影響。

新浪網報導，瑞德西韋治療新型冠狀病毒的臨床試驗於3日在北京中日友好醫院啟動。大陸國家藥監局藥品審評中心（CDE）稱，已於2日受理瑞德西韋的臨床試驗申請。

美國吉利德科學公司研究開發的瑞德西韋新型實驗性抗病毒藥物治癒了美國本土首例新冠肺炎患者，目前此藥已送達疫情嚴重的中國，並於3日起在北京中日友好醫院進臨床試驗，但在4日，武漢病毒研究所卻搶註了瑞德西韋的「用途發明」專利，引發全球熱議。

武漢病毒研究所的官方網站4日晚發布消息：「中國學者在抗2019新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展」，文中稱：「對在中國尚未上市，且具有智財權壁壘的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家」。