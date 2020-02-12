大陸社區「暗號問答」管控進出 網驚：程度宛如高考

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情升溫，因此大陸社區出現「暗號問答」防外人進出，不過暗號問答竟包含國語和物理。美聯社

新冠肺炎武漢肺炎、Covid-19）疫情快速擴散，中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，希望藉此緩和疫情蔓延。對此，大陸有社區為控管人員進出，竟出現「暗號」問答，唯有回答正確才可進入，社區通知單在網上曝光後，引來大陸網友熱議。

大陸微博「娛樂明星團」近日PO文表示，鑒於現在是疫情高峰期，為了社區居民安全，以後進出大門需要說暗號，且每日更換一個新暗號，希望大家嚴格遵守且承諾不向他人外傳，此外連學校宿舍也出現暗號問答。

照片中可見，暗號問答竟出現國語和物理，如問「有朋自遠方來」，答「必誅之」、問「微觀粒子有確定的位置和動量，因此可用軌線描述其運動，但對於粒子位置和速度的測量，需遵守不確定性原理，粒子接受波函數的引導，通過與量子的交互作用，表現出非局勢的整體性，我們稱為什麼理論？」答「德布羅意-玻姆理論」。

貼文一出，湧入大量網友留言，「物理所的暗號你给我正確答案也記不住」、「太厲害了！但為了安全考量就認真配合吧」、「物理所太狂了，一下就可以排除異己」、「這是在高考嗎XD？」、「有朋自遠方來必誅之，哈哈哈」、「非常時期大家都不敢大意」。

大陸社區出現國語的暗號問答。圖擷自weibo

物裡系的暗號問答讓網友直呼「太狂了」。圖擷自weibo

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

醫護人員排隊買口罩遭抱怨 她無奈吐實情：每天都省著用

陸媒貼「開工防疫守則」防武漢肺炎 網哀嚎：辭職算了

為何反對陸配子女入境？網指一關鍵：對政策不信任

相關新聞

大陸社區「暗號問答」管控進出 網驚：程度宛如高考

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情快速擴散，中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，希望藉此緩和疫情蔓延。對此，大陸有社區為控管人員進出，竟出現「暗號」問答，唯有回答正確才可進入，社區通知單在網上曝光後，引來大陸網友熱議。

首例染武漢肺炎台胞 深圳痊癒出院

深圳市台辦透露，大陸確診的首例新冠肺炎台胞患者12日從深圳市第三人民醫院痊癒出院。

「急著赴美留學」 他逃離武漢攔貨車到上海

新冠肺炎疫情重災區武漢封城已逾半月，近日驚傳有男子徒步走上高速公路，並「扒」在物資車上，逃出武漢。上海市公安局隨後證實該武漢男子已逃至上海，不過是搭乘貨車而非「扒」車。該男聲稱，到上海是為了乘坐國際航班，準備3月到美國留學。

武漢啟動社區封閉管理 網驚：現在才開始？

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部11日發布通告，即日起全市所有住宅社區實行封閉管理，對新冠肺炎確診患者或疑似患者所在樓棟單元，必須嚴格進行封控管理。不過，該通告在網上招致批評聲浪，稱「現在才開始？！」「疫情最重，行動最晚」。

防護不到位 武漢上千醫護恐感染

中國新型冠狀病毒肺炎疫情依舊嚴峻，目前確診逾4.2萬例，死亡破千人。陸媒披露，自肺炎疫情爆發，武漢可能已有超過1000名醫護人員遭感染，凸顯中國長年忽視公共衛生問題。醫護人員警告，一例醫護的感染，可能意味著其所在一組醫護人員失去前線的作戰能力，防護不到位相當於「自殺」，對收治病人能力的巨大缺口更是雪上加霜。

武漢首例新冠病毒重症患者出院 醫：肺功能恢復9成

新型冠狀病毒肺炎疫情由湖北武漢向外擴散，與疑似病毒發源地武漢華南海鮮市場商戶往來頻繁的湖北黃岡人吳先生，在去年12月底確診，一度住進重症監護室，經中南醫院首次以體外膜肺氧合（ECMO）治療後，1月28日出院，成為疫情中第一位出院的重症患者。吳先生即將結束出院後14天的隔離，談及那段與死神擦肩而過的過程，他說「是信念一直支撐著我。」

頭七悼念李文亮 港民主派遊行至中聯辦默哀吹哨

第一個預警新冠肺炎疫情的「吹哨者」武漢醫生李文亮6日離世，今日「頭七」，香港多個民主派團體自主遊行至中聯辦，發起吹哨子悼...

月薪8.6萬招清潔工 武漢火神山醫院：是愛和勇氣的獎賞

武漢清潔工的平均工資為人民幣3000元（約新台幣1萬3000元），社交網路流傳一則招工資訊，稱武漢版「小湯山」火神山醫院...

潛伏期最長24天太嚇人 鍾南山：千例僅1例

中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染武漢肺炎後，最長潛伏期可達24天。這個數據引起許多人擔憂，但鍾南山解釋，1099例患者...

「他是中國的英雄，我為他驕傲」鍾南山說起李文亮哭了…

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中國大陸國家衛健委最新公告，截至11日24時，中國累積確診個案4萬4653例，死亡人數增至1113人，现有疑似病例1萬6067例。中國抗SARS專家鍾南山表示，預計高峰將會在2月中下旬出現，4月可能結束。

香港出現第2代傳播 男發病日傳道140人出席

新型冠狀肺炎烏雲籠罩，香港昨新增7宗個案，全部沒外遊，確診案例升至49個。當中1名教會傳道人病發當天曾出席140人的崇拜，9天後才確診...

聯晚之眼／貼標籤！武漢肺炎病毒之名帶來歧視

2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，如今終於有統一的名字「19冠狀病毒疾病」（COVID-19）。

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

影／陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

影／無懼新冠肺炎！印尼人照吃蝙蝠肉：這裡沒疫情

「你先領」卻自己戴口罩遭批 林楚茵：防疫滾動變化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。