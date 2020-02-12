大陸社區「暗號問答」管控進出 網驚：程度宛如高考

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情快速擴散，中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，希望藉此緩和疫情蔓延。對此，大陸有社區為控管人員進出，竟出現「暗號」問答，唯有回答正確才可進入，社區通知單在網上曝光後，引來大陸網友熱議。

大陸微博「娛樂明星團」近日PO文表示，鑒於現在是疫情高峰期，為了社區居民安全，以後進出大門需要說暗號，且每日更換一個新暗號，希望大家嚴格遵守且承諾不向他人外傳，此外連學校宿舍也出現暗號問答。

照片中可見，暗號問答竟出現國語和物理，如問「有朋自遠方來」，答「必誅之」、問「微觀粒子有確定的位置和動量，因此可用軌線描述其運動，但對於粒子位置和速度的測量，需遵守不確定性原理，粒子接受波函數的引導，通過與量子的交互作用，表現出非局勢的整體性，我們稱為什麼理論？」答「德布羅意-玻姆理論」。

貼文一出，湧入大量網友留言，「物理所的暗號你给我正確答案也記不住」、「太厲害了！但為了安全考量就認真配合吧」、「物理所太狂了，一下就可以排除異己」、「這是在高考嗎XD？」、「有朋自遠方來必誅之，哈哈哈」、「非常時期大家都不敢大意」。

大陸社區出現國語的暗號問答。圖擷自 weibo