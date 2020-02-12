「急著赴美留學」 他逃離武漢攔貨車到上海

新冠肺炎疫情重災區武漢封城已逾半月，近日驚傳有男子徒步走上高速公路，並「扒」在物資車上，逃出武漢。上海市公安局隨後證實該武漢男子已逃至上海，不過是搭乘貨車而非「扒」車。該男聲稱，到上海是為了乘坐國際航班，準備3月到美國留學。

上海市公安局官微「@警民直通車-上海」11日晚間發布通報稱，2月10日，靜安公安分局發現，有網傳視頻反映轄區內有一武漢男子透過「扒物資車」的方式抵滬，警方即開展全面調查。

經查，劉某晟（男，22歲，湖北武漢人）於2月8日傍晚在武漢市高速出口處攔停一輛滬A牌照的客車，稱因武漢機場停航，其3月份需出國留學，欲搭車前往上海出境。經駕駛員劉某祥（男，30歲，安徽繁昌人）同意後，搭乘該車駛往上海。

據通報指出，2月9日下午，車輛通過G50滬渝高速公路道口時，兩人持身分證登記，測量體溫正常，由於二人是從重點地區抵滬，經民警引導至複檢區，由醫護人員進行健康信息登記，並分別簽署「居家隔離觀察承諾書」後離開。隨後，駕駛員將劉某晟送達上海市靜安區柳營路的暫住地。

封面新聞報導，劉某晟抵滬後自己主動上報，檢疫人員找到他問話時，他交代，他原本住在武漢礄口區，武漢封城之後出不去了。2月8日晚上，他獨自帶著行李步行大半個多小時到高速，找上了一輛過路的運送物資的車輛，於2月9日晚抵達上海。

對於為什麼非要到上海？他說，自己計畫在3月去美國讀研，擔心屆時武漢航空仍不能通航，就無法去美國讀書了，於是冒險試試看能不能從上海出去。「我從大年初一待到了十五，待得很著急。」檢疫人員立馬接話：「但美國也不一定讓你去啊。」

對於這樣的行為，網友表示，「美國都禁止入境了，瞎折騰什麼」，還有人認為此舉「自私」「這和拒絕戴口罩是一個性質」，另有人質疑「留學是幌子，只是想逃離武漢。」

此並非單一個案，中新網報導，上海市公安局松江分局11日在G60高速公路執行查控任務時，在一輛轎車的後車廂內查獲一名來自重點地區的女子。

經調查，該女長期在上海工作，1月22日從上海回到重點地區的老家過年。由於聽聞上海在各高速公路實施嚴格查控，不想返滬後被隔離觀察14天，所以藏匿在轎車後車廂內，企圖蒙混過關。這名女子已被強制隔離觀察。