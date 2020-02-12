防護不到位 武漢上千醫護恐感染

中國新型冠狀病毒肺炎疫情依舊嚴峻，目前確診逾4.2萬例，死亡破千人。陸媒披露，自肺炎疫情爆發，武漢可能已有超過1000名醫護人員遭感染，凸顯中國長年忽視公共衛生問題。醫護人員警告，一例醫護的感染，可能意味著其所在一組醫護人員失去前線的作戰能力，防護不到位相當於「自殺」，對收治病人能力的巨大缺口更是雪上加霜。

據中國官方數據，累計確診病例已達4萬多例，死亡人數破千，其中湖北省確診3萬多例，死亡人數達900多人。疫情發源地湖北武漢災情嚴重，尤其大批醫護人員感染，經濟觀察網引述武漢多位呼吸科醫師表示，實際感染的醫護人員數量已在1000例以上。

根據武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇團隊在「美國醫學會雜誌」（JAMA）發表文章指出，截至1月28日，該醫院138例病人中，41.3%可能經由院內感染，57例院內感染中有40例是醫護人員。

報導指出，3日流傳的一張醫務人員發病情況圖表顯示，湖北省報告15例以上確診醫務人員病例的醫院有15家。多位武漢呼吸科醫生表示，醫護人員實際感染的數量只會比上述圖表上的數字更多。

其中第一波感染主因是訊息公布不及時，導致醫護人員防護不足。第二波是因防護物資不足，一家醫院的加護病房就有三分之二的醫護人員被感染，而縣級醫院的物資匱乏情況更嚴重。

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東表示，疫情已形成以醫院為主要疫源地的事件。回頭看疫情爆發的全過程，早期的信息披露不透明、隨後的防護物資跟不上，這些都是「多年的頑疾總爆發」：從上到下，從衛生系統到全社會，只注重臨床實踐，卻忽視公共衛生，醫院公共衛生與醫務人員公共衛生標準化工作都存在不足。