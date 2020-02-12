武漢首例新冠病毒重症患者出院 醫：肺功能恢復9成

新型冠狀病毒肺炎疫情由湖北武漢向外擴散，與疑似病毒發源地武漢華南海鮮市場商戶往來頻繁的湖北黃岡人吳先生，在去年12月底確診，一度住進重症監護室，經中南醫院首次以體外膜肺氧合（ECMO）治療後，1月28日出院，成為疫情中第一位出院的重症患者。吳先生即將結束出院後14天的隔離，談及那段與死神擦肩而過的過程，他說「是信念一直支撐著我。」

中國慈善家雜誌報導，吳先生在黃岡一家菜市場從事家禽經營，從未去過武漢華南海鮮市場，但與從那裡進貨的商戶經常往來。2019年12月底，他被確診感染新型冠狀病毒，雙肺已發白，經武漢中南醫院採用體外膜肺氧合（ECMO）技術治療後痊癒。他也是武漢疫情中首位使用該技術治療的患者。

「ECMO技術並不是『殺死』病毒，更準確地說，它是一種輔助治療手段。」武漢大學中南醫院急救中心副主任夏劍表示，新冠病毒感染的患者肺部受損，在人體外安放人工膜肺替代肺，待患者的肺能夠承擔機體功能時，人工心肺儀就可以撤掉。

此時，報導指出，吳先生意識清醒，但身體虛弱到連手都無法抬起且特別睏，他強忍兩天不讓自己睡著，「睡著了以後人的意志力會薄弱，我怕再也醒不來了。」吳先生說。終於在經五天密集治療後開始好轉，從需要醫生餵飯到自己拿起筷子，從動彈不得到在醫生攙扶下可以下地挪動，醫師也被他的意志力所感動，每次查房都給他豎起大拇指。

五天後肺部出現明顯好轉，1月28日，吳先生正式出院。吳先生擔心身體日後會有後遺症，醫師告訴他：「從CT片上的情況來看，你的肺恢復了90%，基本上和正常人一樣，不會有什麼後遺症。」目前，吳先生即將完成出院後的14天隔離，慶幸之餘也擔心之前顧不上而如今擺在眼前的生計問題，「我現在就想等武漢開城了趕緊回家。」吳先生說。

另長江日報報導， 為救治武漢新冠肺炎的重症和危重症患者，降低病死率，中國工程院院士李蘭娟團隊帶來的李氏人工肝系統、「四抗二平衡」 救治模式初顯成效，已有兩名危重症患者轉出了ICU。

李蘭娟說，這些危重症患者體內均出現了「細胞因子風暴」，通過人工肝血液淨化技術，清除了炎症因子，消除細胞因子風暴。藉著微生態平衡的治療方法，結合中醫藥治療，以減少細菌移位導致的繼發感染。