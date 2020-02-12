防核酸檢測假陰性 湖北通報疫情新增臨床診斷

武漢爆發的2019年冠狀病毒疾病仍在湖北省肆虐，湖北省衛健委昨天宣布更換黨委書記與主任，今天的疫情通報又多出了臨床診斷病例的具體數字，避免檢測不確實的情況。

湖北省衛健委官網今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，通報顯示，湖北現有疑似病例1萬1295人，當日排除6756人；當日新增臨床診斷病例4890例，現有臨床診斷病例1萬567例；疑似病例、臨床診斷病例集中隔離15萬514人。

這次湖北省衛健委的通報和以往不同的是，這次明確單列出臨床診斷病例的具體數字。

中國「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案」不斷更新，2月5日發布試行第五版。最新版的診療方案，湖北以外其他省份仍然分為「疑似病例」和「確診病例」兩類，湖北省增加「臨床診斷」分類。

湖北省「疑似病例」的標準也修改為：無論有沒有流行病學史，只要符合發熱或呼吸道症狀，以及發病早期白血球總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少這2項臨床表現，便可考慮為疑似病例。

這代表湖北新型冠狀病毒診斷不再依賴目前廣泛使用的病毒核酸檢測結果，電腦斷層掃描（CT）影像具有肺炎特徵者，也可列為臨床診斷病例。

對此，武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春5日表示，病毒核酸檢測是最終確診新型冠狀病毒感染的無創傷診斷標準，但目前廣泛使用的病毒核酸檢測特異性高、敏感性偏低，不排除存在部分假陰性，可適度輔以CT影響檢測。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。