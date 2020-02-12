快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

防核酸檢測假陰性 湖北通報疫情新增臨床診斷

中央社 / 台北12日電

武漢爆發的2019年冠狀病毒疾病仍在湖北省肆虐，湖北省衛健委昨天宣布更換黨委書記與主任，今天的疫情通報又多出了臨床診斷病例的具體數字，避免檢測不確實的情況。

湖北省衛健委官網今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，通報顯示，湖北現有疑似病例1萬1295人，當日排除6756人；當日新增臨床診斷病例4890例，現有臨床診斷病例1萬567例；疑似病例、臨床診斷病例集中隔離15萬514人。

這次湖北省衛健委的通報和以往不同的是，這次明確單列出臨床診斷病例的具體數字。

中國「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案」不斷更新，2月5日發布試行第五版。最新版的診療方案，湖北以外其他省份仍然分為「疑似病例」和「確診病例」兩類，湖北省增加「臨床診斷」分類。

湖北省「疑似病例」的標準也修改為：無論有沒有流行病學史，只要符合發熱或呼吸道症狀，以及發病早期白血球總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少這2項臨床表現，便可考慮為疑似病例。

這代表湖北新型冠狀病毒診斷不再依賴目前廣泛使用的病毒核酸檢測結果，電腦斷層掃描（CT）影像具有肺炎特徵者，也可列為臨床診斷病例。

對此，武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春5日表示，病毒核酸檢測是最終確診新型冠狀病毒感染的無創傷診斷標準，但目前廣泛使用的病毒核酸檢測特異性高、敏感性偏低，不排除存在部分假陰性，可適度輔以CT影響檢測。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

鑽石公主號4人武漢肺炎重症 高齡且本身患有疾病

「可能攜帶冠狀病毒」躲新冠肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

武漢官方稱肺炎清查99% 微博仍充滿求助訊息

相關新聞

月薪8.6萬招清潔工 武漢火神山醫院：是愛和勇氣的獎賞

武漢清潔工的平均工資為人民幣3000元（約新台幣1萬3000元），社交網路流傳一則招工資訊，稱武漢版「小湯山」火神山醫院...

潛伏期最長24天太嚇人 鍾南山：千例僅1例

中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染武漢肺炎後，最長潛伏期可達24天。這個數據引起許多人擔憂，但鍾南山解釋，1099例患者...

「他是中國的英雄，我為他驕傲」鍾南山說起李文亮哭了…

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中國大陸國家衛健委最新公告，截至11日24時，中國累積確診個案4萬4653例，死亡人數增至1113人，现有疑似病例1萬6067例。中國抗SARS專家鍾南山表示，預計高峰將會在2月中下旬出現，4月可能結束。

香港出現第2代傳播 男發病日傳道140人出席

新型冠狀肺炎烏雲籠罩，香港昨新增7宗個案，全部沒外遊，確診案例升至49個。當中1名教會傳道人病發當天曾出席140人的崇拜，9天後才確診...

聯晚之眼／貼標籤！武漢肺炎病毒之名帶來歧視

2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，如今終於有統一的名字「19冠狀病毒疾病」（COVID-19）。

BBC：李文亮後 更多「吹哨者」遭打壓

新冠肺炎疫情「吹哨者」李文亮醫師逝世後，數十位學者、律師實名聯署發表公開信，要求北京當局釋放言論自由。然而，BBC報導，北京當局已展開新一輪言論打壓行動，其中，包括學者許章潤、公民記者陳秋實傳遭限制。

「可能攜帶冠狀病毒」躲新冠肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸

美國之音報導，為躲避武漢肺炎疫情，5名湖北省以及武漢地區居民近日逃入緬甸北部的木祖地區；這些中國居民很可能是經雲南陸路進...

武漢肺炎疫情強行降溫？中國確診通報連日下降20%

「大家『戰疫』要有信心！」被世界衛生組織正式命名為COVID-19的武漢肺炎，12日通報疫情再度於中國「顯著降溫」。儘管累積感染病例已超過4萬4,000起，死亡通報也來到1,114例；但全中國的新增確診數量，卻連續多日下降20%，單日新增幅也降到1月31日以來的最低。

維權至上：武漢肺炎引爆中共版車諾比事件？

中國爆發COVID-19（下稱武漢肺炎）以來，以週期影響層面和範圍來看，甚至遠超過當年的「車諾比事件」，而中共和蘇共在事件爆發之後的應對方式，可說有異曲同工之妙。

武漢抗「疫」ICU醫生：還有千千萬萬個李文亮在這

四川大學華西醫院重症醫學科醫師基鵬撰文表示，他到武漢醫院前線支援，感悟大陸的衛生系統、流行病學預防、物資供應有諸多不完美...

陸企火速仿製瑞德西韋 將無償捐贈給病人

大陸科創板上市公司博瑞醫藥公告，近日成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，並已經批量生產中；後續若該產品能夠...

法廣：陸網友發起「2·14武漢人自救行動」 熄燈喊口號

法國國際廣播電台RFI報導，大陸網友串連在14日，也就是情人節的晚上，發起2·14武漢人自救行動，呼籲武漢市所有居民在晚...

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎防疫戰！廣東緊急立法授權 廣州深圳可徵用私人財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。