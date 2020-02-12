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香港出現第2代傳播 男發病日傳道140人出席

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
衛生人員11日在康美樓進行後續處理。 歐新社

新型冠狀肺炎烏雲籠罩，香港昨新增7宗個案，全部沒外遊，確診案例升至49個。當中1名教會傳道人病發當天曾出席140人的崇拜，9天後才確診；同時，長康邨康美樓62歲女患者的兒、媳兩人昨確診，其不同住的「親家老爺」也感染；新春「打邊爐（吃火鍋）家族聚會」疫情擴至非家庭傳播，家族成員的同事昨也確診。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港已出現第二代傳播，但目前仍可追蹤到傳播鏈。

新例沒外遊 確診升至49宗

明報報導，在小西灣循道衛理聯合教會禧恩堂傳道的59歲確診男子，有長期病患，居於藍灣半島第3座。他在2日發燒、咳嗽及氣促，6日看私家醫生，9日到聖保祿醫院門診，10日入東區醫院。循道衛理聯合教會昨稱，患者本月2日出席有140人的崇拜，全部工作人員及絕大部分出席者均戴口罩；男子至入院前另曾出席一次5人聚會及一次10人教會課程，教會暫未有人須隔離或檢疫。

青衣長康邨康美樓方面，居於A307室的62歲女子前日確診，同住兒、媳2人昨均確診，三人中兒子最早病發，1月30日發燒、咳嗽，並於當日、3日及5日看過兩名私家醫生；媳婦在2月2日發燒、咳嗽及喉嚨痛；前日最先確診的62歲女子則在本月3日病發。媳婦新年曾到田灣邨田澤樓向75歲父親拜年，其父於本月3日病發，至昨確診，他沒到過康美樓，屬第二代傳播。此外，昨有5名人出現病徵，測試結果均呈陰性。

吃火鍋家族也出現家庭以外的第二代傳播，最先確診男子父親的60歲清潔工女同事昨確診，成為首宗工作場所傳染個案。她在男同事病發後3天（2月1日）咳嗽，2日向私家醫生求診。她居於鴨洲利東邨東平樓，同住的兒子、媳婦和孫女沒出現病徵。此外，該家族內55歲二姨於旺角新世紀廣場北京樓廚房工作，其一名同事昨初步確診。

其餘兩宗確診，包括一名71歲、有長期病患男子，2月5日發燒、咳嗽及氣促，其在將軍澳寶林邨寶仁樓同住的妻子沒病徵。另一名66歲、有長期病男子，1月31日出現喉嚨痛，2月4日發冷及咳嗽，2月7日發燒，他在2月1日至10日看過兩名私家醫生，10日入屯門醫院，其同住於屯門良田村的妻子及母親沒病徵。

傳染鏈未斷 港仍處圍堵階段

近期發現許多未外遊的本地患者，香港政府形容防控工作形勢愈來愈嚴峻，不排除會有進一步的社區感染個案。港大微生物學系講座教授袁國勇認現時未能完全截斷傳染鏈前，個案會增加，但以目前確診人數及檢疫設施，香港仍處於圍堵階段，未到認輸階段，最重要是最後確診及死亡人數較少。

穿防護衣的醫護人員及警員11日凌晨在康美樓登記疏散居民。 中通社

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