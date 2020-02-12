BBC：李文亮後 更多「吹哨者」遭打壓

新冠肺炎疫情「吹哨者」李文亮醫師逝世後，數十位學者、律師實名聯署發表公開信，要求北京當局釋放言論自由。然而，BBC報導，北京當局已展開新一輪言論打壓行動，其中，包括學者許章潤、公民記者陳秋實傳遭限制。

報導指出，一封題為「唯有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念——致全國人大、國務院並全國同胞書」的公開信受到關注。簽署者包括中山大學退休教授艾曉明、北京大學教授張千帆、清華大學教授郭於華、獨立學者笑蜀、郭飛雄等。

據報導，公開信寫道，「堵住李文亮的嘴，放開病毒肆虐的路，中國乃至世界為中國人喪失言論自由買單……惟有改變，才可望終結人禍；惟有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念。否則，所有的悲憤，所有的淚水，終不免淪為泡沫。」

報導指出，公開信提出六項訴求，包括：厚葬李文亮；把每年2月6日定為言論自由日；釋放所有因思想、信仰、言論、政見和信仰遭受刑罰的公民並予國家賠償；開放媒體自由報導和網路自由言論；開放民間自主救援；以及全面反思近年國內外政策。

據報導，隨後，一些公開信的簽署者收到北京當局警告。

此外，許章潤於本月初發表文章「憤怒的人民已不再恐懼」，該文在社會上廣傳，但幾位朋友懷疑許現已遭到北京當局限制。

報導指出，北京出版人耿瀟男稱，這幾天與許章潤的聯絡非常不通暢。許章潤8日還在微信中稱，「別在這裡說話」、「門口有兩人」。

另外，曾任律師的陳秋實在1月24日抵達武漢，他以公民記者身分探訪該市各大醫院、殯儀館，並在網上發布視頻稱「要把疫情真相傳出去」。2月7日，陳的母親透過YouTube稱兒子失聯。