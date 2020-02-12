快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

「可能攜帶冠狀病毒」躲新冠肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸

中央社 / 台北12日電
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響全球。 美聯社

美國之音報導，為躲避武漢肺炎疫情，5名湖北省以及武漢地區居民近日逃入緬甸北部的木祖地區；這些中國居民很可能是經雲南陸路進入緬甸。

美國之音日前獲得一封雲南瑞麗公安局5日致緬甸木祖地區警察局長的信件。信中說，「我國正在發生新型冠狀病毒肺炎疫情，該病毒傳播性非常強。我國正在全力開展疫情防控工作，防止疫情蔓延。經過分析發現，5名中國籍公民，從我國疫情最嚴重的湖北省到瑞麗，現滯留在緬甸木祖地區」。

這封信表示，「該5名公民攜帶冠狀病毒肺炎的可能性較大」。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

據報導，5人中有1名婦女已於6日在木祖地區找到，並已經遣返回國。她的檢疫結果顯示沒有攜帶冠狀肺炎病毒。

其餘4人下落目前尚無法確定。一般認為，他們可能已經找到，目前正在隔離；也有可能仍在驚恐逃離中；另外，這次事件的性質也不排除還有其他可能性。

報導說，武漢新冠狀肺炎病毒爆發期間以及持續恐慌過程中，中國邊境地帶雲南瑞麗地區的店鋪和工廠目前已經重開，每天約有萬名緬甸工人進出中緬邊境口岸到瑞麗上班。當地口岸的衛生防疫人員每天緊張監測進出邊境人潮的體溫等身體狀況。

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19 緬甸
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

鴻海大陸廠傳3月產能回復到8成 股價走堅

莫忘流感！全國新增14死 嘉市添2千劑疫苗

美國安顧問：肺炎疫情影響中方採購美國農產品

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

相關新聞

武漢肺炎疫情強行降溫？中國確診通報連日下降20%

「大家『戰疫』要有信心！」被世界衛生組織正式命名為COVID-19的武漢肺炎，12日通報疫情再度於中國「顯著降溫」。儘管累積感染病例已超過4萬4,000起，死亡通報也來到1,114例；但全中國的新增確診數量，卻連續多日下降20%，單日新增幅也降到1月31日以來的最低。

「可能攜帶冠狀病毒」躲新冠肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸

美國之音報導，為躲避武漢肺炎疫情，5名湖北省以及武漢地區居民近日逃入緬甸北部的木祖地區；這些中國居民很可能是經雲南陸路進...

潛伏期最長24天太嚇人 鍾南山：千例僅1例

中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染武漢肺炎後，最長潛伏期可達24天。這個數據引起許多人擔憂，但鍾南山解釋，1099例患者...

香港出現第2代傳播 男發病日傳道140人出席

新型冠狀肺炎烏雲籠罩，香港昨新增7宗個案，全部沒外遊，確診案例升至49個。當中1名教會傳道人病發當天曾出席140人的崇拜，9天後才確診...

BBC：李文亮後 更多「吹哨者」遭打壓

新冠肺炎疫情「吹哨者」李文亮醫師逝世後，數十位學者、律師實名聯署發表公開信，要求北京當局釋放言論自由。然而，BBC報導，北京當局已展開新一輪言論打壓行動，其中，包括學者許章潤、公民記者陳秋實傳遭限制。

維權至上：武漢肺炎引爆中共版車諾比事件？

中國爆發COVID-19（下稱武漢肺炎）以來，以週期影響層面和範圍來看，甚至遠超過當年的「車諾比事件」，而中共和蘇共在事件爆發之後的應對方式，可說有異曲同工之妙。

武漢抗「疫」ICU醫生：還有千千萬萬個李文亮在這

四川大學華西醫院重症醫學科醫師基鵬撰文表示，他到武漢醫院前線支援，感悟大陸的衛生系統、流行病學預防、物資供應有諸多不完美...

陸企火速仿製瑞德西韋 將無償捐贈給病人

大陸科創板上市公司博瑞醫藥公告，近日成功仿製開發瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，並已經批量生產中；後續若該產品能夠...

法廣：陸網友發起「2·14武漢人自救行動」 熄燈喊口號

法國國際廣播電台RFI報導，大陸網友串連在14日，也就是情人節的晚上，發起2·14武漢人自救行動，呼籲武漢市所有居民在晚...

父母染新冠肺炎身亡後自己也遭染 武漢女日記：我想活著

武漢肺炎疫情肆虐，微博近日流傳一名武漢女子「小杭」的悲傷日記，記載在短短20天內，她的母親和父親就因疑似感染新型冠狀病毒，先後撒手人寰，而她自己最終也疑似感染。日記描述了她此間無助、恐懼、痛苦的情緒，不少網民讀後都表示痛心不已。

武漢官方稱肺炎清查99% 微博仍充滿求助訊息

2019冠狀病毒疫情重災區武漢日前宣告市內排查近99%，要在11日前完成所有疑似病例的核酸檢測，不過，直到12日，新浪微...

「出點小力幫武漢」退休工人放下紙箱就跑 一開塞滿200萬鈔票

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）至今持續延燒沒有停歇，其中以爆發地點中國大陸湖北省武漢市疫情數字最為嚴重，不少機關單位見狀紛紛伸出援手。9日上午大陸有一名老翁衝進政府大樓，匆匆忙忙放下一個紙箱轉身就走，只說是要「捐給武漢的」，工作人員打開後才發現是一綑綑鈔票，足足有50萬人民幣（約合新台幣215萬元）。

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

42天才病發確診 病毒最長潛伏期恐刷新

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

新冠肺炎／港澳旅遊警示升三級 星國二級泰國一級注意

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。