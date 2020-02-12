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父母染新冠肺炎身亡後自己也遭染 武漢女日記：我想活著

香港01 / 許祺安
示意圖。圖片來源／ingimage

武漢肺炎疫情肆虐，微博近日流傳一名武漢女子「小杭」的悲傷日記，記載在短短20天內，她的母親和父親就因疑似感染新型冠狀病毒，先後撒手人寰，而她自己最終也疑似感染。日記描述了她此間無助、恐懼、痛苦的情緒，不少網民讀後都表示痛心不已。

小杭的日記被自媒體報道後，獲網民廣泛關注，不少人紛紛發出尋人活動，希望能找到小杭，對她提供幫助。

小杭疫情期間的日記最初是從1月23日開始，當天她寫下「封城了，我好害怕。誰能救救我們，媽媽愈來愈不舒服了」。她接着透露，母親疑似感染的程度非常高，去醫院根本就看不到醫生，因為要排5、6小時以上，期間交叉感染的風險很大，只好先選擇居家隔離。她還感嘆，就算確診了也沒有醫院能收，因為病床都已經滿了。

1月24日，小杭的父親還是帶著病重的妻子去了醫院試試運氣，他還告誡小杭不要一起去醫院，以避免受感染，小杭只好聽話離開。然而，小杭在1月25日透露，24日晚上開始父母就不接她的電話，讓她幾乎崩潰。及至27日，小杭提及父親做電腦掃瞄後確認雙肺感染，此刻她仍試圖振作起來，直說「我一定要像個中箭的將軍那樣，不到戰役結束的最後一秒，都要像沒有受傷一樣往前衝」。

不幸的是，小杭緊接就迎來一記重擊：她的媽媽離世了。經過幾天的沉默後，她在2月3日貼出想念母親的文字，同時也輕喚媽媽不要害怕，因為後來大舅也走了，可以在另一個世界互相依靠，但她希望母親能保佑父親平安無事，千萬不要帶走他。

2月5日，小杭突然表示「救救我」，原來她從4日開始就已經發燒，但沒敢說出去，因為爸爸已經病危了，她只能跪下來求這個世界救救爸爸。小杭的願望終究沒實現，她寫道：「爸爸，我把你也弄丟了，你去找媽媽，然後等我，我們一起回家」，並透露「我好害怕，我也感染了」。2月9日，她在一篇日記中表示「想活着」，但亦提及「有些後事我還得安排好。」

小杭的日記引發熱議，被自媒體寫成文章在網絡熱傳。然而，網民的關注對她造成壓力。她早前發文表示，希望大家不要公開她的個人資料，也希望自媒體不要在未與她溝通下就寫她，因為有的資訊並不準確。「已發的請撤下刪除，拜託了，我實在沒有精力來處理這些事情」。

不過，有一位與小杭使用同個社交軟件而認識的微博用戶近日表示，她已和小杭聯繫上了，現在很多人都在幫忙小杭，目前正在做核酸檢測，若是確診輕症就會送到方艙醫院，假如病情轉重則會轉院治療。官媒環球時報也發文稱，已經有包括人民日報記者在內的多方好心人與她取得聯繫，希望能幫到她。

武漢女寫日記喊我也染病。圖片來源／微博

延伸閱讀：

武漢肺炎-父母15日內病逝-武漢女孩網上寫絕望日記-我也感染了

武漢肺炎-與媽媽同確診-哭着寫遺書-武漢少女的16天求生日記

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎 新冠肺炎 COVID-19
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