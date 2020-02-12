「出點小力幫武漢」退休工人放下紙箱就跑 一開塞滿200萬鈔票

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）至今持續延燒沒有停歇，其中以爆發地點中國大陸湖北省武漢市疫情數字最為嚴重，不少機關單位見狀紛紛伸出援手。9日上午大陸有一名老翁衝進政府大樓，匆匆忙忙放下一個紙箱轉身就走，只說是要「捐給武漢的」，工作人員打開後才發現是一綑綑鈔票，足足有50萬人民幣（約合新台幣215萬元）。

據媒體報導，有一名老翁跑到江蘇省常州市新北區人民政府大樓，放下一個紙箱，沒有留下姓名就迅速離去。工作人員表示，老翁可能是想去紅十字會，但跑錯樓層。而當工作人員開口要帶他去紅十字會時，老翁只簡單回應「交給你們處理吧，已經找了幾個地方都沒人收」，話說完轉身就走。

大陸一名退休工人捐出大筆現金，留下紙條寫著「捐給武漢度過難關」。 圖擷自 新浪

雖然過程中有詢問他的姓名，但這名身穿黑外套、紅毛衣的善心人士只說「沒必要知道」。工作人員隨後把紙箱原封不動的送到當地紅十字會，這才發現裡面放的是一綑綑大鈔，清點之後共有50萬人民幣（約合新台幣215萬元）。還在箱子內發現一張紙條，寫著「現在全國上下都在關心武漢，我出一點小力，希望能早日送到最需要的武漢手中，共渡難關，武漢加油」，並且署名常州公民，沒有留下任何聯絡方式。

事後工作人員調閱監視器，循線找到這名善心老翁，身分是一位退休工人。夏姓老翁只淡淡說了真的不想留名，「只是想出一份力而已」。