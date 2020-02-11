鐘南山：新冠病毒疫情可能4月終結

現年83歲的鐘南山在2003年「非典」疫情期間成名，是中國傳染病防治領域的權威人物，目前的正式頭銜是中國國家衛健委高級別專家組組長。他在周二（2月11日）接受路透社採訪時，對於疫情將很快出現拐點表示樂觀。根據最新數字，湖北以外地區的新確診病例數量已經連續7天處於下降狀態。

鐘南山表示，根據數學模型、最近勢態發展以及政府採取的措施判斷，疫情將在2月中下旬達到高峰，然後進入一個平台期並緩慢減弱。

「我希望疫情也許會在4月左右結束，」他在廣州醫藥大學巡視病房時作出以上判斷。當地收治11名新冠病毒感染者。

盡管他的最新判斷也許能平息全球範圍對於新冠病毒的恐慌心理，但路透社同時指出，鐘南山此前數次關於「疫情將出現拐點」的預測事後都被證明言之過早。

新冠病毒疫情已經造成超過40000人感染，1000多人死亡，大部分感染和死亡病例都發生在中國內地。

「我們不知道它為何會感染性那麼高，這是一個大問題，」鐘南山表示。

他表示，自己所在的廣東省新增確診病例正在逐步減少，浙江和其他一些地區同樣如此。

疫情爆發之後，中國政府採取前所未有的措施封閉疫區，遏制病毒傳播渠道。對於針對疫情中心武漢的「封城」措施，鐘南山表示贊賞。但他同時表示，病毒擴散早期出現失控狀態。

「地方政府，地方衛生當局應該要負一些責任」，他表示，「他們的工作沒有做好。」人們普遍認為，此次新冠病毒疫情去年12月開始在武漢華南海鮮市場最先出現。該市場除銷售海鮮之外，也有野生動物販賣。

「中國英雄」

1月初，武漢醫生李文亮將疫情信息發布在微信群中，卻被人舉報「造謠」，遭到警方訓誡。上周五，李文亮也因感染新冠病毒而去世，引發中國網絡輿情洶湧，許多人對於政府的做法發出抨擊。

鐘南山在接受路透社採訪時表示：「大部分人都認為他是中國的英雄」。他一邊擦拭淚水，一邊說：「我很為他感到自豪，他12月底就告訴了人們真相。後來他去世了。」

鐘南山表示，除了李文亮之外，還有數百名醫生都希望揭露真相，現在政府也鼓勵他們這樣做。「我們真的需要聆聽。」

2003年非典疫情中，鐘南山曾表示，政府不願意公布信息造成疫情延長。他表示，政府這次在透明度和與世衛組織合作方面比當年好得多。

但他同時強調，還有許多工作需要完成，包括禁止野生動物交易，在衛生科技方面進行更好的國際合作，改善疾控中心的運作以及建立預警潛在疫情的全球「哨兵」機制。

「如果我們有更好的合作和協調，我們就能更早發現病毒以及人際傳播的現象，」;他在這次歷時90分鐘的訪談中表示。他認為，如果有這樣的預警機制，這次疫情不會如此嚴重。

鐘南山表示，目前仍不清楚病毒感染病人的具體途徑，是否可以通過糞口傳播以及「超級傳播者」是否在疫情傳播中扮演角色等。

迄今為止，中國方面的數據顯示本次疫情康復率相對較低，只有不到10%的確診患者最終出院。但鐘南山表示，官方不敢掉以輕心，許多健康狀態已經相當不錯的病人目前仍處於隔離狀態持續觀察。

「他們不知道這些病人是否會再次感染……因此迄今為止的治愈率還不算太高。」

鐘南山還表示，在感染區外佩戴口罩並非始終必要。美國和其他國家針對中國公民的入境限制是過度反應。此外鐘南山還透露，似乎兒童對於新冠病毒具有較好的抵抗力。

鐘南山同時強調，全球非政治化的合作至關重要。「我認為也許我們應該更加彼此接近，尤其是我們的同行和科學家們，進行更多合作，」他表示。「我們只是應對疫情--完全與政治無關。」

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