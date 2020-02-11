兩度放棄撤僑機會留守武漢 法國醫生：這是我工作
新型冠狀病毒引起的肺炎疫情肆虐，各國紛紛安排撤僑，疏散在重災區武漢的國民，不過法國有位醫生克萊因（Philippe Klein）卻放棄2次撤僑機會，他讓妻兒離開武漢後，自己留在當地，繼續為其他在外籍人士提供醫療服務，他稱「我想我留在武漢會比在法國更加有用。」
克萊因在武漢工作已有6年，他是武漢協和醫院國際門診部的醫生，亦負責領導國際SOS（International SOS）在武漢的工作。自疫情爆發以來，醫院門診暫停營業，但育有4名孩子的克萊因沒有登上撤橋包機，反而每日都穿着全套防護裝備，自己駕車往返武漢各處，為有需要的外籍患者看診。
留在武漢是工作
克萊因1月29日接受法新社訪問時表示，他留下不是因為英雄主義，他表示這是經過深思熟慮的，他稱「這是我的工作」，並提到「我想我留在武漢會比在法國更加有用」。他表示想幫助在武漢的法國社區。
對克萊因而言，留在中國是他的工作，亦是他作為醫生受訓練要做的事，他說「我是病毒的馴獸師，（留在中國）就像我跟獅子共處獸籠一樣。」
妻兒先回法國
新聞網站「法國24小時」（France 24）2月5日報道，克萊因提到他作為醫生，必須冒着帶病毒回家的風險生活。至於他的妻子和兒子，則登上法國派出的第二架包機返回祖國。
克萊因在中新社2月6日的專訪中表示，已買好香檳，等疫情結束後，便和妻子一起開瓶慶祝。
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文章授權轉載自《香港01》
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