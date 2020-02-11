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香港新增7宗武漢肺炎 兩宗涉長康邨大樓

中央社 / 香港11日電
香港衛生部門今（11日）公布，新增7宗武漢肺炎病例，其中兩宗與青衣長康邨康美樓有關，是昨（10日）確診該大樓女住戶的兒子和媳婦。 中新社

香港衛生部門今天公布，本地新增7宗2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），其中兩宗與青衣長康邨康美樓有關，是昨天確診該大樓女住戶的兒子和媳婦。

衛生防護中心下午在防疫記者會上公布，截至中午，本地新增7宗新型肺炎確診個案，累計增至49人感染病毒。

據公布，新增兩名患者與長康邨康美樓低層感染個案有關，是女患者的兒子和媳婦。

衛生部門今天凌晨公布康美樓有兩名患者，首名75歲男患者於1月30日發病，另一名62歲女患者稍遲發病。

75歲男病患居於康美樓高層，女患者居於低層，兩人的居住單位相距10層，但門牌同屬「07」單位。為此，衛生當局不排除病毒由首位患者的住所糞渠傳播，原因是同一門牌的單位連接同一糞渠，然後連接單位內的排氣管。

中心方面下午證實，62歲女病患的兒子和媳婦感染了病毒，本月初發病。

康美樓事件發生後，衛生當局已於凌晨撤走全幢大樓「07」單位的住戶，有症狀的送到醫院檢查，沒有症狀的送到檢疫中心。

衛生部門早前公布，康美樓有5名住客有新型肺炎症狀，但經檢測後，全部人呈現陰性，即沒有感染病毒。

香港大學微生物學系講座教授、政府醫生顧問袁國勇在記者會上重申，不必擔心新型肺炎在公屋或醫院爆發，目前這種情況並未發生，而且疫情在可控範圍之內。

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