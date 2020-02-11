快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖北外新增病例連降7天 專家：新冠肺炎疫情轉折點可能出現

中央社 / 台北11日電
除湖北省，中國各地的武漢肺炎新增病例數最近連續7天下降，專家表示，樂觀估計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點。 新華社

除了湖北省，中國大陸各地的新冠肺炎武漢肺炎）新增病例數最近連續7天下降。專家說，樂觀估計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點；至於武漢和周邊地區的轉折點也許要一個月後才能出現。

據中國國家衛生健康委員會統計，除了湖北省，中國大陸各地10日新增381例新型冠狀病毒肺炎確診病例，連續第7天呈現下降態勢，分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日）、558例（7日）、509例（8日）以及444例（9日）。

對於確診數據的變化，上海華山醫院感染科主任、上海市新型冠狀病毒感染的肺炎醫療救治專家組組長張文宏在微信發文說，「目前來看，全國湖北（以）外地區的新增病例拐點（轉折點）似乎已經出現」。

張文宏說，即使春節後返工潮導致新增病例數量在未來一段時間出現第二高峰，「但是只要按照既定的防控策略，堅決執行不放鬆，只要武漢戰役能打下來，全國各地防控工作從現在的拐點開始。即使有一個小高峰，也能引來第二次拐點，直至在人間消滅這個病毒」。

陸媒中國新聞週刊特約評論員黃嚴忠則綜合分析說，目前來看，根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折點，也就是真正意義上實現確診病例數和疑似感染人數的下降。

至於武漢和周邊地區，他說，考慮到大量感染者未能及時收治，「隧道盡頭的亮光也許要在一個月後才能出現」。

黃嚴忠也說，在目前對於病毒缺乏足夠認識的情況下，這種預測本身還有較大局限性，例如有專家指出，疫情早期對新冠肺炎診斷的標準有誤，導致許多患者沒有確診。

此外，截至目前，病毒的動物源頭和中間宿主尚未最終確認，也尚未真正找到有效的抗病毒藥物，疫苗的研發則是「遠水解不了近渴」。

黃嚴忠還表示，「群體免疫力的提高是拐點出現的關鍵」，但是目前對於新冠病毒感染痊癒後是否完全免疫，還不十分確定。

不過，黃嚴忠說，從全中國大陸範圍來看，新增疑似病例自5日起已連續下降，這一情況似乎暗示目前政府採取的干預措施開始發揮作用。

他還提到，病毒流行一段時間後會有變異，目的是與宿主共存，也許傳染性會變強，但致病性會減弱，例如武漢的一代、二代感染病人病死率很高（4%以上），但其他省份患者的病死率遠低於1%。

武漢肺炎 NCP 新冠肺炎 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

轉傳肺炎不實訊息 最高可處300萬罰金

不捨李文亮去世 捐贈者爆拒捐武漢中心醫院物資

武漢肺炎患者假陰性現象 測無病毒仍有感染症狀

伊能靜捐上萬手套、1000防護衣　喊話：沒有武漢，只有我們

相關新聞

群聚感染83%以上在家發生！陸流行病權威指應這樣防範

中國國家衛健委11日指出，中國的群聚感染疫情主要發生在家庭，占83%以上，其餘在醫療機構、飲食服務、農村村莊、超市商場、企業、交通工具等地發生。

全球疫情地圖／日本撤僑出現2例確診、泰國增第33例確診 各地疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

中疾控：聚集性疫情範圍廣 出現三代甚至四代病例

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友11日表示，聚集性的疫情發生，涉及病人年齡從嬰幼兒到老人，範圍比較廣，一代病人占32%...

抗疫出招 香港自來水增氯含量

新冠肺炎疫情持續擴散，香港水務署在自來水中增加氯氣含量，水中的餘氯含量由每公升1毫克升至1.2毫克，水務諮詢委員會主席陳...

影／舞照跳！武漢護士穿防護裝 帶病人跳廣場舞

新冠肺炎（武漢肺炎）確診人數不斷增加，為了容納更多患者，武漢官方徵用當地學校、體育館和會議中心等地方，改造成臨時醫院和隔...

湖北外新增病例連降7天 專家：新冠肺炎疫情轉折點可能出現

除了湖北省，中國大陸各地的新冠肺炎（武漢肺炎）新增病例數最近連續7天下降。專家說，樂觀估計，湖北以外省份的疫情將在20日左右達到轉折...

不捨李文亮去世 捐贈者爆拒捐武漢中心醫院物資

武漢市中心醫院醫師李文亮去世後，使一些愛心捐贈者因憤怒而直接點明「物資不捐給武漢市中心醫院」，讓第一線醫院反遭遷怒...

武漢肺炎患者假陰性現象 測無病毒仍有感染症狀

中國「界面新聞」今天報導，武漢協和醫院西院7日出現一名特殊新型冠狀病毒肺炎病例，這名確診患者經治療後符合2次核酸檢測為陰...

醫生被武漢肺炎患者咬出血 事後因這理由慶幸

浙江大學醫學院附屬第一醫院（浙江省第一醫院）收治新冠肺炎重症患者的隔離病房，7日傳出意外，醫師張京臣被患者「咬」了。醫院...

武漢遭感染醫護人員數破千 專家：長年忽視公衛

陸媒報導，武漢當地自肺炎疫情爆發起，可能已超過千名醫護人員遭感染。這除了源於初期資訊不透明和防護裝備不足外，專家表示，也...

42天才病發確診 病毒最長潛伏期恐刷新

山西晉中市衛健委通報，一名65歲婦女自武漢返回山西40天後就醫，兩天後確診。42天才病發確診，恐打破大陸國家衛建委推斷的...

香港驚見糞管傳播 隔十樓也中鏢 住戶急撤

新冠肺炎（武漢肺炎）在香港疑似出現社區感染，香港今日新增確診的第42病例，與之前第12宗確診病例同住青衣島最大公屋（類似台灣的國宅）長康邨的康美樓，因廁所開抽氣扇導致樓上傳樓下。康美樓另有三名住戶列入疑似病例。

熱門新聞

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

全球疫情地圖／日本撤僑出現2例確診、泰國增第33例確診 各地疫情一次看

鑽石公主號確診增至135例 船上台籍老翁咳血

最強免疫國真相！印尼為什麼零新冠肺炎確診病例？

武漢肺炎第二嚴重為哪國？答案一面倒：恐成防疫破口

口罩每日總產逾420萬片 今明先配送基層與特殊需求病患

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。