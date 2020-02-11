不捨李文亮去世 捐贈者爆拒捐武漢中心醫院物資

武漢市中心醫院醫師李文亮去世後，使一些愛心捐贈者因憤怒而直接點明「物資不捐給武漢市中心醫院」，讓第一線醫院反遭遷怒。目前該院一線醫護的防護物資極其缺乏，許多前線醫護人員已不得不使用工業口罩替代醫用N95口罩。」該院一名醫師說，「理解社會上的情緒，但一些言行現在已為李文亮的同事、醫護人員造成二次傷害。」

環球時報報導，一名武漢中心醫院的一線醫師表示，武漢中心醫院開放500多張床位，屬於23個定點醫院中最多的之一，但在很多受捐名單上，現在卻很少能見到該院的名字了。他表示，這讓許多中心醫院的一線普通醫護們感到很茫然，也很難受。

這名醫師用「肉搏、裸奔」來形容一線醫護的狀態，「普通隔離病房的醫護們很多只能用工業防塵口罩，沒有醫用N95。防護服質量也參差不齊，絕大多數達不到在隔離病房使用的標準。靴套都是用垃圾袋代替。」

據報導，有醫師說，對李文亮的離去最感到悲傷和憤怒的正是李文亮的同事，他們也理解現在社會上的議論和情緒，但一線醫護人員不是這起事件的責任方，「如果武漢中心醫院完全沒有防護物資，最終傷害的還是患者和一線醫護人員。這樣的『義舉』最終也只能讓更多的人變成第二個李文亮。」