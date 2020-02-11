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出入要考「背書」 河北社區進出口令是朱自清的《春》
為防範新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情繼續擴大，中國許多城市都已宣布實施「封閉式管理」，管制外來人士和居民的進出，而具體規定由各社區自行決定。 而微博上就出現一張公告，上面寫明進出需默背「口令」，用的還是作家朱自清的作品，讓網友笑稱「很有學問」。
照片裡的公告寫到，因出門證的使用加大了病毒傳染風險，現要求小區（大樓社區）業主出入均需提供動態口令。現將2月6日口令公布如下：
問：朱自清《春》第二段第一句
答：一切都像剛睡醒的樣子
公告下面還附註，要嚴格遵守並承諾不外傳，違反上述規定，造成疫情擴散，由此產生的防控費用和責任由當事業主本人無條件承擔。
對此，網友紛紛笑說：「現在全網都知道了」、「下次換個魯迅的吧：這世上本沒有路，走的人多了，便也成了路」、「是霍格華茲魔法學院的休息室嗎」、也有網友搞笑表示：「腦子不靈光的就安安穩穩在家裡待著吧」、「建議背一下出師表，或琵琶行」、「等疫情結束，整篇文章都會背了」。
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