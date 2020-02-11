武漢宣布住宅小區實施封閉管理 挨批慢半拍

中國湖北省武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今天凌晨發布通告，下令10日起全市所有住宅小區實行封閉管理，武漢肺炎確診患者或疑似患者所在樓棟單元必須嚴格進行封控管理。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，大陸多城已陸續實施住宅小區封閉管理，試圖嚴控疫情散播，湖北也於7日宣布全省「封村」實施封閉管理，但疫源地武漢10日才實施。

武漢通告稱，這是因為疫情防控已進入關鍵時期，為進一步加強源頭管控，最大限度減少人員流動，堅決阻斷疫情擴散。

通告並稱，這是按照中共總書記習近平「以更堅定的信心、更頑強的意志、更果斷的措施，堅決打贏疫情防控的人民戰爭總體戰阻擊戰」的指示精神。

習近平10日在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作時強調，當前，湖北和武漢疫情形勢仍然十分嚴峻，「要採取更大的力度、更果斷的措施，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住」。

武漢市網路信息辦公室官方微博「武漢發布」今天凌晨零時許發布通告後，被大批網友在下方討論串洗版批評武漢官方慢半拍，並指許多城市沒有確診病例，小區都封閉管理了。

微博認證住在武漢的網友「Shark__Yang」留言批評武漢官方慢半拍，「別人省市現成的作業都有了，你抄都抄不全？丟『封閉』二字出來就也不解釋清楚具體怎麼個封閉法，搞得人雲裏霧裏」。

另有武漢網友稱，武漢從封城（1月23日）的前3天開始就封小區到戶了，他已經20多天沒出門了，「2天一家只讓一個人出」。

另有武漢網友稱，「各小區早就開始封閉了，只是這是正式的官方要求」；但也有人指出，「有的小區封了，有的沒封，完全靠運氣，看基層有沒責任心」。

不過武漢網友均表示，大家都很自覺，除非出去買菜，都不敢出門。