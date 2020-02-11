快訊

「決戰」百萬難民潮？敘利亞猛轟 土耳其敘北部隊7日11死

印尼是最強免疫國？揭開零新冠肺炎確診病例真相

同樓居民確診惹疑猜 港府：不會是淘大花園翻版

中央社 / 香港11日電

香港行政長官林鄭月娥今早說，當局高度重視青衣長康邨出現的兩起武漢新型冠狀病毒肺炎事件，但相信事件與當年SARS在淘大花園的傳播情況不同。

林鄭月娥早上就長康邨事件率同官員會晤記者，她說，當局高度重視事件並審慎處理。

對於事件會否是淘大花園的翻版，她引述香港大學傳染病學講座教授、政府醫學顧問袁國勇說，事件不會是淘大花園的翻版，但政府不會掉以輕心，會嚴陣以待。

她說，衛生防護中心聯同工程師及專家正進行調查，了解感染個案之間是否有關聯，希望今天之內取得匯報。

運輸及房屋局長陳帆也向記者說，長康邨和淘大花園的污水管設計不同，前者在牆內，後者在牆外，因破裂而傳播病毒的方式也不同，因此不會是彼此的翻版，並指目前不必作任何揣測。

政府衛生部門今天凌晨公布，本地昨晚再有4人確診感染新冠肺炎，其中兩人位在青衣長康邨康美樓，首名75歲男性患者於1月30日發病，另一名62歲的女性患者則於稍晚發病。

據公布，男患者住在康美樓高樓層，女患者居於低樓層，兩人的居住單位相距10層樓，但門牌同屬「07」單位。為此，袁國勇等政府醫學顧問不排除病毒由首名患者的住所排糞管傳播，原因是同一門牌的單位連接同一排糞管，然後連接單位內的排糞氣管。

醫學專家和政府工程師檢查後發現，女患者家裡排糞管連接的排糞氣管被改動過，沒有密封，不排除病毒經由排糞管傳到女患者家中，再經由沒有密封的排糞氣管排出。

也因此，這起事件也可能是由空氣傳播。

2003年初，香港爆發「嚴重急性呼吸道症侯群」（SARS），九龍大型住宅區淘大花園是「重災區」，有300多人集體感染，其中以E座人數最多，占41%。

E座與淘大花園其餘大樓一樣，樓高33層，每層有8個單位，而發生最多感染個案的單位編號是8號和7號，在10樓及以上樓層的單位所受的影響較大。

政府的檢查報告指出，淘大花園各大樓都有外置式污水管，收集各樓層的污水，而污水管連接廁所的洗手台、浴缸和浴室的排水口。

事發後，當局檢查得知，污水管沒有問題，但連接污水管的排氣管爆裂，每當沖廁時，這條有裂縫的排氣管可能向天井排放帶病毒的液滴。

當局指出，淘大花園E座的傳染方式，是源頭病人首先透過大樓的污水排放系統、人與人的接觸及大廈設施（如升降機及樓梯）傳播病播，令大廈內的一批住客感染，然後再感染同座住客，再由同座住客感染在同區內傳播病毒。

武漢肺炎 肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

中國新冠死亡人數破千 世銀世衛伸出援手

疑經糞管傳播！香港康美樓同棟鄰居感染武漢肺炎 百餘住戶急撤離

港專家：聚餐易飛沫傳染武漢肺炎

已有5人病源不明 香港武漢肺炎恐爆發社區感染

相關新聞

影／「老奶奶，別看了」陸出動無人機 抓沒戴口罩民眾

新冠肺炎（武漢肺炎）在中國已造成逾千人死亡，北京上海10日相繼宣布實施「封閉式管理」。當局也出動無人機，從勸導沒戴口罩的...

疫情未爆彈 18日前將有1.6億人返城返崗

大陸交通運輸部今日在國新辦發佈會上表示，從現在到2月18日春運結束，未來一周預計將有1.6億人陸續返城返崗。

習近平新型態威權統治，短期將可逃脫滅頂之禍

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續蔓延與擴散，已引發全球關注與輿論批判，由於中共面對危機的處理能力多屬政治掛帥的維權邏輯，面對疫情失控似乎束手無策，也讓外界質疑習近平將面臨政治危機。

武漢宣布住宅小區實施封閉管理 挨批慢半拍

中國湖北省武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今天凌晨發布通告，下令10日起全市所有住宅小區實行封閉管理，武漢肺炎確診患者或疑似...

新冠肺炎在港社區經糞管傳播？醫師表示未經證實

新冠肺炎（武漢肺炎）傳出可能有傳染新途徑，香港青衣長康邨康美樓近日陸續有兩人確診罹病，但兩人居住樓層相隔約十層，因此遭懷...

全球疫情地圖／死亡共1018例 菲律賓禁台人入境

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

「現在中國像歐洲中世紀」紐時：恐數周或數月才再活躍

紐約時報報導，10日是中國大陸農曆年後第一個開工日，許多街道空蕩蕩的，安靜的廠房和大批不工作的工人，顯示中國這個全球經濟...

李文亮之死：中共如何打壓網路逆風輿論？

2019新型冠狀病毒（2019-nCov，下稱武漢肺炎）最知名的「吹哨人」李文亮醫師，於2月6日晚間因武漢肺炎急症猝逝，中國網路圈立即引爆累積已久的怨氣，爭取言論自由的呼聲遍及全國，並得到全球關注與支援。

大陸疫情整理包／北京、上海宣布半封城！確診達42638例、累計1016死

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

中國新冠死亡人數破千 世銀世衛伸出援手

(德國之聲中文網) 中國新冠病毒疫情持續攀升，根據中國國家衛生委員會周二上午公布的最新數字，中國的確診個案來到42638，死亡人數也來到1016，同時也有716人於昨日治愈出院。央視報導，在疫情最嚴重的湖北省周一新增了2097個新冠病毒個案，該省的死亡人數也增加103例。

李文亮不是英雄：若有公義體制 何需吹哨烈士？

李文亮是中共極權體制的既得利益者，如果沒有武漢肺炎事蹟，李文亮可能依然無視中共對人權的戕害，無視普世價值與言論自由，更遑論與許多被中共當局消失的無名英雄一樣，挺身對抗極權。

封閉世界裡的希望之聲！中國「牆內」正掀起的言論自由浪潮

武漢肺炎爆發至今已逾2個多月，截至2月10日止，全球的確診病例已達4萬例，未來死亡人數更將突破千人，這還不包括隱匿未報、刻意掩蓋真相穩定民心的數字，加上中國許多不被重視的「低端人口」族群──那些缺乏資源下的惶恐，是醫療體系下最無可奈何的怨懟。

熱門新聞

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

鍾南山新論文：武漢肺炎潛伏期可達24天 不排除超級傳播者

鑽石公主號確診增至135例 船上台籍老翁咳血

全球疫情地圖／死亡共1018例 菲律賓禁台人入境

武漢肺炎第二嚴重為哪國？答案一面倒：恐成防疫破口

口罩每日總產逾420萬片 今明先配送基層與特殊需求病患

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。