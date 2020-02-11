同樓居民確診惹疑猜 港府：不會是淘大花園翻版

香港行政長官林鄭月娥今早說，當局高度重視青衣長康邨出現的兩起武漢新型冠狀病毒肺炎事件，但相信事件與當年SARS在淘大花園的傳播情況不同。

林鄭月娥早上就長康邨事件率同官員會晤記者，她說，當局高度重視事件並審慎處理。

對於事件會否是淘大花園的翻版，她引述香港大學傳染病學講座教授、政府醫學顧問袁國勇說，事件不會是淘大花園的翻版，但政府不會掉以輕心，會嚴陣以待。

她說，衛生防護中心聯同工程師及專家正進行調查，了解感染個案之間是否有關聯，希望今天之內取得匯報。

運輸及房屋局長陳帆也向記者說，長康邨和淘大花園的污水管設計不同，前者在牆內，後者在牆外，因破裂而傳播病毒的方式也不同，因此不會是彼此的翻版，並指目前不必作任何揣測。

政府衛生部門今天凌晨公布，本地昨晚再有4人確診感染新冠肺炎，其中兩人位在青衣長康邨康美樓，首名75歲男性患者於1月30日發病，另一名62歲的女性患者則於稍晚發病。

據公布，男患者住在康美樓高樓層，女患者居於低樓層，兩人的居住單位相距10層樓，但門牌同屬「07」單位。為此，袁國勇等政府醫學顧問不排除病毒由首名患者的住所排糞管傳播，原因是同一門牌的單位連接同一排糞管，然後連接單位內的排糞氣管。

醫學專家和政府工程師檢查後發現，女患者家裡排糞管連接的排糞氣管被改動過，沒有密封，不排除病毒經由排糞管傳到女患者家中，再經由沒有密封的排糞氣管排出。

也因此，這起事件也可能是由空氣傳播。

2003年初，香港爆發「嚴重急性呼吸道症侯群」（SARS），九龍大型住宅區淘大花園是「重災區」，有300多人集體感染，其中以E座人數最多，占41%。

E座與淘大花園其餘大樓一樣，樓高33層，每層有8個單位，而發生最多感染個案的單位編號是8號和7號，在10樓及以上樓層的單位所受的影響較大。

政府的檢查報告指出，淘大花園各大樓都有外置式污水管，收集各樓層的污水，而污水管連接廁所的洗手台、浴缸和浴室的排水口。

事發後，當局檢查得知，污水管沒有問題，但連接污水管的排氣管爆裂，每當沖廁時，這條有裂縫的排氣管可能向天井排放帶病毒的液滴。

當局指出，淘大花園E座的傳染方式，是源頭病人首先透過大樓的污水排放系統、人與人的接觸及大廈設施（如升降機及樓梯）傳播病播，令大廈內的一批住客感染，然後再感染同座住客，再由同座住客感染在同區內傳播病毒。