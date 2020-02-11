中國新冠死亡人數破千 世銀世衛伸出援手

(德國之聲中文網) 中國新冠病毒疫情持續攀升，根據中國國家衛生委員會周二上午公布的最新數字，中國的確診個案來到42638，死亡人數也來到1016，同時也有716人於昨日治愈出院。央視報導，在疫情最嚴重的湖北省周一新增了2097個新冠病毒個案，該省的死亡人數也增加103例。

中國國家主席習近平周一罕見造訪北京朝陽區的一個小區，視察一線疫情聯防情況。他在視察時表示，現下疫情情況十分嚴峻，要求各級官員貫徹中央政府對於疫情防控的各項部署，「以更堅定的決心，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。」

與此同時，世界衛生組織周一再次發出警告，表示新冠病毒在沒有到過中國的人之間流傳的情況，可能成為使疫情進一步擴大的導火線，並呼籲全人類不能讓疫情失控。

除了中國央行周一宣布要提供3000億人民幣的資金，來發放低息貸款給醫療物資廠商外，世界銀行周一也宣布將提供中國技術協助，但是沒有計劃提供中國新的金援。世界銀行行長馬爾帕斯 (David Malpass) 向路透社表示，世銀正與世衛合作來援助中國，包含依據過去對抗疫情的經驗，提供中國意見，不過世銀沒有打算提供中國金援。

他說：「我希望中國能迅速找到方法來對抗新冠病毒疫情。世銀在健康、衛生與疾病政策方面都提供中國不少協助。」

香港出現疑似排氣管喘染案例

除了中國國內的疫情持續攀升外，香港也出現一起新冠病毒疑似透過未封密的糞管傳染的案例。根據《香港01》報導，一位62歲居住在青衣的長康邨康美樓的女性，昨日確診為香港第42個案例。與她同住的兒子與媳婦也同樣出現新冠病毒的病征。

香港疾病學專家袁國勇研究發現，該大樓的糞管連接一條排氣管，而該排氣管並未完全密封，所以不能排除新冠病毒透過排氣管傳染的可能性。他說，康美樓的個案是樓上先發病，樓下也跟著發病，這兩起病例都是在潛伏期就出現病征。

袁國勇也發現，因為兩戶人家都有開啟廁所內的抽氣扇，所以他相信可能是住戶將空氣抽入室內，但在無法做完整檢驗的情況下，他建議撤離該樓住戶，直到政府部門檢視排氣管設計，確定安全後再讓住戶返家。在這期間出現病征的住戶，則是會被先隔離。

香港衛生署衛生防護中心總監黃加慶醫生表示，會向康美樓每層07單位的住戶查詢，已出現病征者便送醫，未出現病征者則送檢疫中心隔離。他說政府明天會安排工程師檢視排氣管情況。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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