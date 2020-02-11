封閉世界裡的希望之聲！中國「牆內」正掀起的言論自由浪潮

武漢肺炎爆發至今已逾2個多月，截至2月10日止，全球的確診病例已達4萬例，未來死亡人數更將突破千人，這還不包括隱匿未報、刻意掩蓋真相穩定民心的數字，加上中國許多不被重視的「低端人口」族群──那些缺乏資源下的惶恐，是醫療體系下最無可奈何的怨懟。

由於該肺炎死亡率高、病毒有潛伏期又會透過飛沫傳染，縱使武漢封城後至今持續封閉各大城市，連北京、上海、廣州都難以倖免，但狀況卻始終不見好轉，這更不難想見，如此引發全國惶恐的疫情災變，有著多少令人不堪入目的真相。

李文亮或許敲醒了民主的鐘響

上週，被視為武漢肺炎「吹哨人」的李文亮醫師不敵病症過世，年僅33歲。他的死，激發了中國網友覺悟的思緒，一股股不怕危險、也要積極挑戰當權者的聲浪，正如雨後春筍般萌芽。

2019年12月30日，李文亮看到一份顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標的病人的檢測報告，他隨即在微信群「武漢大學臨床04級」中，告訴同學們這項必須注意的訊息，提醒醫院和親友家人們應注意防範。

但2020年1月3日，他竟被武漢公安以「在網際網路上發布不實言論」而遭訓誡，他被當局認定為「造謠者」──散播不實資訊引起人民恐慌。若持續不改並散布假消息，將會受到法律制裁。

然而，隨著病毒漸漸發酵，當時被許多網友嗤之以鼻的言論成了再刺耳不過的警告，縱使最後病毒被證實不是SARS，而是2019新型冠狀病毒，但若當時的呼聲有被重視或聽到，如今的疫情也許不會到如此一發不可收拾的地步。

我們要言論自由聲浪四起

李文亮確診後，由於病情嚴重，但從來沒有放棄過康復後要投身第一線治療傷患的想法。他和妻子育有一名5歲幼子、腹中還有一胎即將誕生，但卻永遠再也見不到父親……

李文亮的死，讓中國封閉的高牆開始出現了些許裂痕，同時，「#武漢政府欠李文亮醫生一個道歉」和「#我們要言論自由」的發文，不斷在微信上廣傳，但很快就被官方封鎖而消失。

自此之後，任何對政府的評責言論，很快都會被刪查，甚至眾多帳號直接被封號，再也沒辦法登入。

但這種種的悲憤之情，無一不向李文亮表達哀働之意，他所遭受的不公和壓抑，成了難以宣洩的努火；許多國際媒體稱他為「說出真相的英雄」，言論自由更在此時成了中國蔓延擴散的旗幟，努力地在揮舞，卻似乎又無能為力。

一個健康的社會不應該只有一種聲音

在微博上，「#我們要言論自由」tag一度有超過200萬人討論，不過隨後任何有關言論自由的文章全部都被系統刪除──種種刻意要隱藏和壓制的作為，只是再度引爆各種不悅。

但，隨後有關「#一個健康的社會不應該只有一種聲音」的貼文，漸漸成了每個人勇敢挺身站起的反抗──許多中國網友開始拿出白字條上的言論訴求，配上口罩上手寫的「言論自由」或「不能不明白」，要求大家覺醒、政府覺悟。

來自中國網友的怒吼──

「中國的年輕人快醒一醒吧！不能再被繼續騙下去了，他們已經騙了70年，騙了多少人的青春，還要讓他們繼續？明明知道是錯的還要繼續？全世界還有幾個國家像中國政府這麼惡劣？」

（作者／魯皓平 本文出自2020.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）